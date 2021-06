Tur mucha tin derecho riba un relacion cu su tata

Diadomingo 20 di juni, un biaha mas mundo a celebra Dia di tata. Un dia unda ta dedica atencion y aprecio na tur tata pa e papel importante cu nan tin den bida di nan yiu(nan). Comision Derecho di Mucha tambe ta uni na e dia di reflexion aki unda ta para keto na e tata cu su importancia ta visibel den e Tratado Internacional di Derecho di Mucha cu a keda aproba na aña 1989 y cu Aruba tambe a ta formalmente comprometi na dje desde aña 2001. Articulo 10 di e tratado ta menciona e importancia pa e mucha pa e tin un relacion cu su mayornan. Hasta den caso cu un di e mayornan ta biba den exterior. Den caso nan unda un mucha no ta biba cu un di su mayornan ta importante pa palabra con lo duna forma na e relacion pa medio di un bon contacto y uno structural.

Ambos mayor ta importante y tin un aporte unico na e desaroyo di nan yiu. Sinembargo den e articulo aki nos ta para keto riba e influencia positivo cu un tata por tin den educacion di su yiu. Den cada etapa di e mucha su bida e tata tin un luga unico. Cuminsando cu forma un laso cu e baby dor di dun’e amor por medio di contacto di wowo, carg’e, papia cu ne, canta p’e pa asina por forma un laso di amor cu lo yuda e mucha den su desaroyo emocional. Den edad di 4-6 aña e papel ta amplia dor di sigui traha na e relacion pa medio di e duna structura y haci actividadnan manera hunga cu e yiu, lesa pa e yiu mustr’e amor cu palabra. Segun cu e yiu ta drenta otro etapanan di desaroyo e tata su contribucion ta keda adapta na e necesidad di e yiu. Asina e yiu adolescente e ta rekeri pa e relacion ta uno cu ta brind’e espacio pa e por desaroya den limitenan cu ta proteg’e y cu dialogo pa transmiti norma y balornan sano pa su formacion pa ta un adulto balansa cu ta uza su capacidad completo.

Nos a puntra 2 mucha kico ta e cos mas dushi cu nan tata y esaki tabata nan contesta:

Mucha A: Cu tur ora mi tata ta for di su tempo, pa e traha tempo pa nos. E ora mi por puntr’e tur cos.

Mucha B: E sa cu su tata ta stim’e asina hopi y esey e ta haya hopi dushi y tambe ora e haya regalo.

Na Aruba nos tin diferente forma di famia cu ta conduci cu tin mucha cu no ta biba cu nan tata, pero ta keda importante cu nan tin un bon relacion cu nan tata.

Mucha C: tabata si e siguiente mensahe pa tur tata cu no ta biba cu su yiu: “ Sa cu henter mundo toch sa cu bo ta un tata special. Maske bo ta leu y no ta biba cu yiunan, bo ta special y sa tambe cu bop or wordo stima dor di bo yiunan.

Comments

comments