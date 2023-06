Minister Maduro di Finansa hunto cu directora di Departamento di Impuesto y director di Departamento di Aduana a tene dos conferencia di prensa pa asina brinda informacion riba introduccion di cobransa di BBO na frontera cu ta premira pa drenta na vigor 1 di juli 2023. Durante e conferencia a splica, entre otro, riba e companianan chikito cu tin e areglo di KOR cu awor mester bay paga BBO na frontera.

Minister Maduro a splica cu na e momentonan aki tin 1053 compania chikito den forma di Eenmanszaak cu tin benta bou di 50 mil florin cu tin e areglo di KOR cu no ta paga BBO riba nan volumem di benta. Despues di 1 di juli, e companianan cu tin KOR ora di importa producto lo mester bay paga BBO na frontera. Como cu compania chikito cu tin KOR no ta paga BBO riba volumen di benta, nan no por haya e derecho pa kita e BBO paga na frontera. Sinembargo e BBO na frontera lo conta como gasto di negoshi cu e companianan cu tin KOR por 'trek af' di nan impuesto di entrada ora di yena nan 'inkomstenbelasting.' Companianan chikito cu ta bay surpasa e volumen di benta di 50 mil florin, por registra na DIMP via BOI (Bo Impuesto) pa asina paga BBO riba volumen di benta. Di e manera eynan e compania ta haya e derecho pa por deduci e BBO paga na frontera for di e BBO cu mester paga tur luna riba nan volumen di benta.