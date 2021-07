Proyecto Pitch Time ta sigui pa 2021 y cu hopi proyecto bunita y diferente pa comunidad

Durante 2020 a para e proyecto di Pitch Time pa motibo di e pandemia, pero awor cu cosnan a cuminsa normalisa a start bek cu proyecto aki.

Pitch Time ta un proyecto di CEDE Aruba y e aña aki a escohe pa dedica especialmente na hobennan den nos comunidad. Hobennan durante e pandemia tambe a sufri cu loke a ser yama e normal nobo, nan a conoce homeschooling, no mag sali pa haci deporte of recrea y sigur no por a topa cu amigonan paso no ta tin mag di aglomeracion. Esaki a pone cu hopi hoben tabata pidi pa haci algo diferente specialmente pa na salud mental. A tuma CEDE un tempo pa asina pensa riba algun idea y adapta esaki na beneficio di nos hobennan.

Sponsernan mester a wordo busca y esaki tabata un reto grandi mirando cu nan tambe a sufri perdida door di e pandemia, pero asina mes a haya algun sponser cu tabata t’ey pa e proyecto aki y otro nan cu a habri braza acepte fordi aña pasa.

Asina a colecta fondonan pa duna 14 proyecto un suma di awg 5000.- cada un pa asina yuda e hobennan cu mester a entrega nan video/proyecto algun simannan pasa na CEDE Aruba. Manera por a compronde di e coordinadora di e proyecto sra Elsa Krosendijk, cu e interes di hobennan t’ey pero ta sinti cu nan tin poco miedo ainda pa sali y ehecuta proyectonan. A ricibi 18 proyecto di cual 14 ta keda pa final.

Proyectonan creativo cu mester e yudansa di hobennan di e bario mes tambe. Locual ta bunita di remarca ta cu a ricibi proyectonan di diferente bario y districto rond di nos isla.

For di San Nicolas te Noord nos tin proyecto e aña aki. Hobennan a crea evento pa uni nan bario, entre otro tin proyecto pa plantacion, remodelacion di speeltuin, traha arte cu articulonan recicla, recaudacion di articulo pa hobennan den necesidad, atencion pa integracion di 60 plussers cu hobennan di bario. Tur ta proyectonan cu ta yena cu alegria y energia positivo di nos hobennan.

Diamars atardi hobennan e presenta nan proyecto na 6 Youth Coach cu e aña aki lo guia e grupo di hobennan cu nan preparacion y ehecucion di nan proyecto.

Durante nan di dos Pitch moment cada youth coach mester a scog e 2of 3 proyectonan cu nan mester supervisa durante e trayectorio.

Barionan cu tin proyecto ta San Nicolas, Pos Chikito, Santa Cruz, Mabon, Piedra Plat, Paradera, dos di Playa, dos di Noord, Tanki Leendert, Sabana Liber, Playa Pabou, Bushiri y Sero Patrishi.

Tin algun luga ainda si tin hoben cu lo kier sigui manda nan video di proyecto, prome cu start cu e Pitch Academy den mitar di Juli.

