Luz Marina Gonzalez ta lidera Baranca Toastmasters Club den 2021-2022

Diasabra ultimo, Baranca Toastmasters Club a tene su prome reunion pa e aña nobo 2021-2022 cu e tema “A Step in the Right Direction”.

Durante e reunion aki den presencia di su miembronan y invitadonan, Division H Director Sra. Angeline Tromp-Zievinger a instala e Comision Ehecutivo nobo pa 2021-2022, cual ta consisti di Sra. Luz Marina Gonzalez como President, Sra. Michele Brooks como Vice President Education, Sra. Hortencia Maduro como Vice President Membership, Sra. Kimberly Boekhoudt como Vice President Public Relations, Sra. Karin Trim como Treasurer, Sra. Ghislaine Quandt como Secretary, Sr. Franklin Hoevertsz como Sergeant at Arms y Sra. Hortencia Maduro como Immediate Past President.

Baranca Toastmaster Club ta forma parti di e Caribbean Toastmasters District 81 cu tin como slogan pa e aña nobo: “Run Together, Win Together”.

E mision di un Toastmasters Club ta pa ofrece un experiencia educativo y positivo yen di sosten, caminda nos miembronan ta sinti nan mes apoya pa desaroya habilidadnan di comunicacion y liderazgo, cu lo resulta den mas auto-estima y crecemento personal.

Baranca Toastmasters Club ta reuni tur prome y di tres diasabra di luna di 10.00 am pa 12.00 pm via Zoom. Like y follow nos pagina di Facebook https://www.facebook.com/thebtcofaruba/ pa keda informa y/of bishita nos reunionnan bimensual.

