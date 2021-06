Consehonan practico pa ora bo ta sinti cansancio of agotacion door di cancer

Cansancio of agotacion ta molester comun ora bo tin cancer. Esaki ta un cansancio fuerte y intenso. E cansancio aki no ta mescos e cansancio cu hende saludabel ta sinti despues di esfuerso fisico of mental. Cansancio relaciona cu cancer por afecta e pashent di golpi, y no ta bin solamente door di esfuerso. Descanso y drumimento ta yuda solamente un poco, of no ta yuda mes.

Pa haya energia bek ta tuma tempo, pero tin algun conseho cu por yuda ora bo tin molester di cansancio relaciona cu cancer. Bon alimentacion, actividad fisico y sosten mental ta importante.

Kico por causa cansancio relaciona cu cancer?

E cancer mes.

E tratamentonan (operacion, bestraling, chemotherapie).

Problema cu comemento y bebemento.

Falta di cel di sanger cora (anemia).

Otro molesternan manera dolor y falta di rosea.

Efecto secundario (side effect) di remedi.

Problema cu drumimento.

Stress y depresion.

Kico mi mes por haci?

Haci actividad fisico

Por ta bo ta sinti bo asina cansa of agota cu bo no kier ni pensa tocante actividad fisico. Descanso ta importante pa bo recuperacion, pero cu solamente descanso lo bo sigui sinti molester di cansancio. Actividad fisico regular ta importante pa bo recuperacion y pa disminui cansancio.

Cu movecion, y en particular training special di bo musculonan, bo por mehora bo condicion y haci bo musculonan mas fuerte. Esaki por yuda disminui cansancio. Un otro beneficio di actividad fisico ta cu esaki ta yudabo haya apetit tambe.

Purba di keda lo mas activo posibel. Wak bon kico ta posibel pa bo y ki sorto di actividad fisico bo ta gusta mas. Un fisioterapista specialisa den cancer por yuda bo tambe; papia di esaki cu bo dokter.

Come y bebe bon

Pa mantene of mehora bo condicion fisico tambe ta importante pa come y bebe bon. Di e manera aki bo ta haya tur nutricion cu bo mester.

Bo mester di suficiente proteina pa bo musculonan. Producto di lechi, webo, carni, pisca, noot y producto di soya ta contene hopi proteina.

Ora bo no ta bebe suficiente tambe bo por sinti cansancio. Bebe por lo menos 1,5 liter di likido tur dia.

Ora bo no por come bon durante un tempo, bo por tin falta di cierto substancia di nutricion. Un suplemento di nutricion por ta util. Un suplemento por ta den forma di pildo, capsula of likido. Un ehempel di suplemento ta un multivitamina. Corda pa semper check prome cu bo dokter of dietista, pasobra suplementonan por tin riesgo pa bo salud.

Den un proximo articulo nos lo presenta nos lista di alimento diario. Durante tratamento di cancer bo ta haya un lista di alimento cu bo mester tur dia. Door di consumi esakinan bo ta haya un bon nutricion.

Pidi ayudo

Si e cansancio pone bo perde peso di manera indeseabel, bo por haya problema cu falta di substancia di nutricion. Den e caso aki ta importante pa bo haya conseho personal tocante bo nutricion. Pidi dokter pa e verwijs bo pa consulta un dietista specialisa den cancer.

Tips pa come bon a pesar di cansancio

Scoge pa cuminda cu ta facil pa prepara. Por ehempel berdura gevries, den bleki of pochi. Of scoge tambe pa alimento prepara di antemano.

Cushina pa varios dia di biaha y vries e porcionnan extra. Di e manera aki semper lo bo tin un cuminda prepara cu ta facil pa keinta ora bo ta mucho cansa pa cushina.

Pidi famia of amistadnan pa cushina pa bo de bes en cuando. Of pa hacibo e fabor di haci compras pabo na supermercado.

Cansancio ta algo cu ta bin y bay. Na momento cu bo ta hopi cansa por ta dificil pa come. Come na momento cu bo ta sintibo menos cansa.

Pa mas informacion por yama nos Centro di Informacion na 5820412. Tambe por bishita e website di Wereld Kanker Onderzoek Fonds www.wkof.nl pa e ultimo informacion encuanto investigacionnan cu ta wordo haci en conexion cu

salud y cancer.

