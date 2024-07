Despues di un programa impactante y intensivo diseña pa yuda hobennan desaroya holisticamente riba 5 area di bienestar LEAD BY DESIGN den colaboracion cu CEDE Aruba a exitosamente clausura Plan di Bario LEAD BY DESIGN pa loke ta trata barionan di Piedra Plat, Santa Cruz y Noord.



Programa di LEAD BY DESIGN ta hiba un enfoke holistico enfoca pa ekipa hobennan discurbri nan nan identidad, segun nan diseño unico y consecuentemente hiba nan mas cerca di tuma desicionnan mas concreto pa loke ta trata escogencia di nan fututo carera.“Mi tin hopi aña ta traha cu hobennan, tanto via scol como docente na diferente MAVO school, como via “Youth programs / camps anual” cu mi a bin ta organisa desde 2013, bo ta mira toch cu hopi biaha e hobennan ta keda tranca den cierto otro area di bida cu ta e estilo di bida holistico, unda entre otro, nan no sa ki direccion di estudio pa scohe, kico ta nan talento, con pa tuma desicionnan den bida, norma y balor, ki impacto come saludabel tin specialmente riba nan enfoke mental. For di momento cu mi a cuminsa desaroya e programa y a pasa door di dje cu nan, mi mes a bira un hoben – mi a ‘leef mee’ tur cos cu nan y mi por bisa cu e 14 simannan aki, tabata un exito. Awe nos ta papia di hoben, pero mester corda cu mayan nan tambe lo bira un famia, nan ta bay studia, nan lo bin bek y tambe forma nan famia, dus bo ta traha un fundeshi pa nan, cu nan ta keda contrui durante nan jornada di bida, ” Sra. Sharleen Tromp, kende ta un Entrenado Certifica di Gallup Strengths, Finansas, Personalidad y Desaroyo di Talento, como tambe un Docente di profesion, a splica.Un programa cu a conta cu presencia di 45 hobennan di diferente bario y scolnan cu kende tambe a siña conoce otro durante e programa LEAD BY DESIGN.

“Ora mi a bin mi no tabata conoce niun hende, pero Juffrouw Sharleen a introduci mi, mi a sinti mi hopi great y bon bini. E ekipo a trata nos hopi bon y mi a siña hopi cos cu mi no tabata sa prome. Mi a gusta hopi e module di “Personalities,” como tambe esun di “My Strengths,” hoben participante di Programa LEAD BY DESIGN, Jaythan Tromp a comparti. Jonathan ta splica cu e kier bira un professional “Ethical Hacker,” a haya su siguransa cu esaki ta loke e lo bay p’e. “E Programa LEAD BY DESIGN a yuda mi hopi den esaki, concretisando mi deseo pa bay den e direccion aki, pasobra tanto mi “personality” y como mi “strengths” ta alinea cu esaki,” Jaythan, a sigui splica.”

“Actualmente mi ta den mi “gap year” prome cu mi sigui pa Hulanda y na momento cu mi a wak e flyer, mi a hay’e hopi interesante pasobra ela menciona hopi topico pa yuda mi reconoce y conoce mi mes miho, prome cu mi bay Hulanda,” participante Isabela Quilotte a comparti. “E Programa LEAD BY DESIGN a echt habri mi wowo, pa loke ta trata mi personalidad. Ami cu mi mama ta dos diferente personalidad y awo cu mi a pasa door di e materia, y wak e riba papel, mi por a bon compronde nos diferencianan, esaki ta haci cosnan hopi mas facil.”

“E programa tabata hopi fun y mi a siña hopi cosnan cu mi no tabata sa di mi mes. Mi a siña conoce mi mes miho, pasobra mi no ta hopi sigur di ken mi ta,” hoben participante di bario Santa Cruz, Angel Morales a splica. “Mi a haya sa cu mi tin cu traha riba mi enfoke pasobra parti di mi personalidad ta cu mi ta distrae hopi, y e ta berdad cu mi ta asina. Tambe mi a gusta e parti di “Love Language,” paso berdad tin biaha ta gusta ta cu hende, pero tin biaha no. Mi gusta ta cu hendenan cerca di mi, y pasa tempo di calidad. Tambe, e les aki a yuda mi concretisa e futuro doctor cu mi kier bira,” Morales ta afirma.

“Ora mi a cuminsa, mi no a spera mucho di dje, pero na final, mi por bisa awe cu mi a bay hopi curso, pero esaki ta esun cu mas a impacta mi”, hoben participante Isaienne Martis a remarca. “Mi a gusta e module di “Beroepskeuze” hopi, paso prome mi a medio pensa cu mi kier bira un dokter, pero awo cu mi a pasa door di e module, mi ta bisa si, mi ta bay bira dokter. Tambe mi a gusta e module di e “Digital Vision Board,” paso eynan nos a siña traha den forma creativo y pone nos pensamento riba un digital board. Ela colecta tur cos, manera mi personalidad y cosnan cu mi gusta, den un solo documento,” Martis a comparti.

“Nos siguiente programa lo continua den barionan di Dakota y Lago Heights. Mi ta hopi excited pa cu esaki, como tambe den ki forma mi por sigui cu e gruponan existente kende hopi di nan a puntra si nan por forma parti di e programanan di Dakota y Lago Heights tambe,” e desaroyado di programa, Sra. Sharleen Tromp a termina bisando.

Programanan di Dakota y Lago Heights lo ta pa hobennan entre edad di 16 pa 18 aña di edad. Participacion ta gratis, danki na CEDE Aruba y e Centro di Barionan cu ta sponsor pa sostene e gastonan envolvi. Pa haya sa mas tocante Programa di LEAD BY DESIGN, por tuma contacto cu e fundacion via +297 733 0377.