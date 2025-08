Diadomingo algun minuut despues di 3’or di marduga dilanti di fat tuesday na the village mall ta sosode un accidente caminda chauffeur di un nissan versa no a regula su velocidad y distancia a dal basta duro tras di un suuzki ciaz. Ambos auto a keda kibra, no tabatin ningun hende herida. Roadservice y polis tabata presente pa tuma dato di e dalmento.