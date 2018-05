Aruba su costanan no ta vigila, Kustwacht morto na soño of radar ta paga???

Ta mustra cu awo cu baca a hoga Minister kier core actua y sinta cu instancianan pa pone cosnan cara. Tur minister ta campaña cu lo bin cu cambio etc pero ora nan sinta riba e stoel ta lubida kico nan a campaña pe y no ta ehecuta esakinan. No ta di awor pero pa hopi aña caba ta conoci cu algo no ta bon cu radar di kustwacht entre Aruba y Curacao pa vigila nos costanan. Unda constant botonan cu ilegal ta drenta manera nada un pasa.

Boto ilegal 26 April 2018

Boto ilegal 7 April 2018

Boto ilegal 1 Maart 2018

Boto ilegal 16 Februari 2018

Y asina por sigui menciona cuanto mas a drenta.

Sea esnan na Aruba ta morto na soño of Curacao y of e radar ta paga pa cierto rato pa tin fiesta ta pasa. 26 April di e aña aki Polis di San Nicolas durante nan patruya ta topa cu boto pega riba baranca pariba di santana di Cacho di cacho, nan mes a bati alarma y drenta accion bay te na e boto pero nada di kustwacht, ni e team riba tera ni lama no tabata t’ey mes. Kustwacht no tabata sa mes cu lancha cu basta ilegal y dropping a yega Aruba. Mes un caso cu 1 Mei marduga, dos boto ta yega nos costanan cla pa baha dropping cu hende y radar no a capte mes, polisnan mes a drenta accion coordina riba tera y asina canta bingo gara cuatro homber marduga. Kustwacht na Aruba no tabata sa mes debi cu ta kustwacht Curacao tin cu informanan ora tin movecionnan, y ta ora cu yamadanan a sali for di Aruba pa Curacao puntrando kico ta pasando si radar ta paga of ta morto na soño nan ta a cuminsa actua. Segun nos fuentenan cu diripiente ora yamadanan a keda haci a mira movecion riba radar unda e boto tabata intenta di huy for di awanan di Aruba y a keda gara pa kustwacht y maritiem cu 4 homber abordo.

E radar di Aruba no ta ni funcionando mes y Curacao no a ni capta esaki mes te ora cu autoridad a informanan. Esaki ta duna di conoce cu Aruba no tin radar mas. E radar activo ta for di Curacao pero kico ta pasando cu no ta mira loke ta pasando rond di nos awanan teritorial. Esaki ta duna un señal cu minister / gobierno tin cu actua y bin cu mes un radar di cual tin e plan riba mesa y no ta costa mucho y pone esakinan na areanan cu a pidi y laga Cuerpo Policial via Central di polis y maritiem maneha esaki y lo mira un control sigur di nos costanan. Aruba ta birando insigur dia pa dia, ta papia di bin cu plan pero awor cu baca a hoga cu ilegal a keda gara cu granada den su poder a pone hopi habri nan wowo. Pero puntra bo mes cuanto mas a drenta cu tasnan carga cu granada, arma droga sin a keda gara.

