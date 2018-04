Polis durante control ta topa cu boto ilegal na canto banda di santana di cacho

Diahuebs marduga patruya di San Nicolas durante nan control den Seroe Colorado y rond di lama ta topa cu un boto pega riba barancanan pariba di santana di cacho. Di biaha ta bati alarma debi cu ni kustwacht no ta na altura y ni tabata riba caya ni riba lama. E oficialnan a dicidi riba nan mes bay te na e boto den e lama bruto cu tabata tin pa mira kico lo por tin y topa cu tanki di gasoline y e motor ainda na e boto. Di biaha a start un control grandi den e area. E pregunta ta keda e radar no a capta esaki of kustwacht no tabata tin patrol ni riba tera ni lama cu un biaha mas na Aruba so ilegal ta yega nos isla manera free for all y na Corsow si ta capta movecionnan lihe.

