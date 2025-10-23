Zuriel Celaire, un conoci di husticia di Aruba, actualmente ta cera pa amenaza cu arma.

MAS NOTICIA por a compronde cu Celaire tabata pa tratamento oligatorio na Hulanda pa 2 aña. Awor Celaire ta bek na Aruba y ta cera pa menaza cu arma.

INTENTO DI ASESINATO RIBA 4 PERSONA

Dia 15 Juli 2022, Hues a dicta sentencia den e casonan penal contra Zuriel Celaire. Hues a bisa cu e ta haya legalmente proba cu dia 22 Mei 2022, Celaire a participa den un asalto arma riba 2 persona na Brazil. Hues a sigui bisa cu dia 30 Mei 2021, Celaire hunto cu Principal a tira riba 4 persona banda di American Bar. Hues a considera esaki di ta complice di intento di asesinato. Celaire tabata esun cu a tira y Principaal tabata na stuur. Tambe Hues a haya Celaire culpabel di posesion di arma di candela y bala.

Hues a sigui mustra cu riba 10 Januari 2020, Celaire a bringa cu e homber d.M. y maltrat’e, 14 Januari 2020, Celaire a menaza e homber H. cu cuchiu cu lo mat’e. Hues tambe a haya proba cu riba e anochi di 4 Juni pa 5 Juni 2021, Celaire tabatin hunto cu Principal un arma di candela, caminda Sharury a fayece.

TRATAMENTO OBLIGATORIO

Hues pa cu e castigo a mustra cu Celaire a tira riba 4 persona y danki Dios ningun a fayece. Hues a tene cuenta cu e raport di psycologo y e raport di psychiater, kendenan ta haya cu Celaire por wordo influencia liher y pesey e no ta completo responsabel pa su actonan. Ambos a conseha Hues pa pone Celaire den un institucion.

Hues a dicidi cu e ta aplica castigo hubenil y bou guia pa evita cu Celaire ta bolbe wordo influencia. Hues a sigui e conclusion y conseho di psycologo y psychiater y a ordena pa Celaire haya tratamento obligatorio na Hulanda, cu ta na bienestar di Celaire mes. Hues a ordena cu Celaire lo mester keda 2 aña den un institucion na Hulanda y despues lo mester evalua si mester prolonga tratamento of no.

MENAZA CU ARMA

Actualmente Celaire ta cera pa menaza cu arma. Esey ta mustra cu apenas Celaire a caba e tratamento obligatorio, el a bolbe Aruba y atrobe ta cay den man di husticia. E siman aki, Celaire a presenta dilanti Hues Comisario, cu vigilancia estricto di KIA. Su detencion a keda prolonga pendiente investigacion.