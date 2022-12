Zuleyka Willems presidente di ASB encarga cu Softball Bond Aruba, durante entrevista di un anochi di entreganan di premio. Sra Willems a informa for di momento cu el a keda nombra como presidente di ASB te cu awor aki a pasa den momentonan tiki dificil pero a pasa esaki y a logra cu e campeonato y awe a reparti e premionan na e teamnan ganador y e atletanan cu a sali e mihor atletanan di ASB pa 2022.

Tur a haya nan premio, e.o Campeon Dobble AA Royal Power, Sub Campeon Doubble AA Macuarima Indians, Campeon A klas Redskin Monster, Sub campeon Prodigies, Campeon Damas Lady Tigers Aruba Bank y Sub campeon Eagles.

Te hasta pitcher ganador den cabayero ta Ingomar Flagening y damas ta Ruthline cu a sali e mihor den campeonato 2022 y a bay cu tur tres premio.

Zuleyka a informa cu e ta bin di famia di Softball su tata tambe keto bay ta hunga Softball den liga 50 pa 60 Plus, y su mes a hunga pa deporte di softball y un tempo softball a para y asina a drenta porta di empire, y asina a drenta coordinador y na final miembronan a nombre como miembro di Aruba Softball Bond y asina a gradici na e bestuur y e miembronan.