Zuid- Korea ta prohibi koffie na scolnan

SEOUL, Zuid- Korea- Desde september en adelante ni sikiera e maestronan lo por bebe koffie den e centronan educativo.

E ministerio di Siguridad Alimentario y di Remedi di Zuid- Korea a anuncia cu desde 14 di september e benta di koffie lo keda prohibi den tur scol primario, intermediario y secundario di e pais, segun Korea Times.

“E revision tin como obhetivo pa crea un habitonan alimenticio saludabel entre mucha y adolescente”, autoridadnan Surcoreano a comunica. “Nos lo sigura di cu koffie lo keda totalmente prohibi na scolnan”, el a agrega desde e ministerio

P’awo, e productonan cu contenido halto di caloria of cafeina, of abao den nutricion ya caba ta restringi na scolnan. Incluyendo e productonan lacteo cu koffie, pero como a wordo clasifica como un bebida pa adulto y ta wordo bendi pa docentenan den expresso machinenan. Sin embargo, cu e revision di e ley aki tur producto deriva di koffie lo wordo prohibi sin excepcion pa e profesornan.

E promotornan di e ley nobo a hustifica argumentando cu e consumo excesivo di cafeina por causa mareo, aceleracion di e ritmo cardiaco, trastorno di soño of nerviosismo y cu e consumo continuo di cafeina por perhudica salud fisico y mental, specialmente den mucha.

E ministerio di e pais Asiatico a establece un cantidad diario maximo di cafeina pa adulto di 400 milligram pa kilo di peso corporal, 300 milligram pa kilo pa hende muhe na estado y 2,5 milligram pa kilo pa muchanan, segun Kim Hyun-bin, autor di e articulo.

