Zr. Ms Zeeland a capta boto haciendo contra banda riba lama

Zr.MS. Zeeland a encontra riba lama un boto cu tawata touw un go-fast(boto chikito).

Esaki a lanta sospecho y a manda e helicopter bay averigua kico ta tumando lugar. Ora di yega serca ta ripara cu nan a laga e go-fast los y esaki tawata tin bari a bordo. E boto tawata tin bandera Venezolano. E tripulante di e boto Venezolano a cuminsa tira pakete nan for di e boto na awa, e pakete nan aki tawata tin piedra den nan y a zink di biaha. Door cu e tripulacion di Zr. MS Zeeland no tin permiso pa detene ni controla e boto, nan no por a haci nada y laga e boto continua cu su ruta. Ora a haci inspeccion riba go-fast no a haya nada particular. E go-fast a wordo gezink pa seguridad di navegacion.

