Djaweps 11 i sèptèmber anochi Zr.Ms. Van Amstel a mara na St. Annabaai (bahia di Santa Ana) na Willemstad. E tempu benidero lo e ta aktivo den Region Caribe. E Fregata-M ta interkambiá ku e periodo entre Zr.Ms. Friesland i Zr.Ms. Groningen den e region. E presensia Marítimo Militar normalmente ta wòrdu yená pa barkunan di patruya; e kambio di e barku tipo OPV (Ocean Patrol Vessel) pa un Fregata M tin di haber ku e disponibilidat di rekursonan.
Zr.Ms. van Amstel a yega di nabega den region, pa ultimo biaha na 2017 pa un periodo di tres luna.
Zr.Ms. Friesland despues di e trapaso ta sali pa bai bèk Hulanda, pa mantenshon ku ta planiá. E siguiente barku di stashon, Zr.Ms. Groningen, no tabata por a rekohé e tareanan mes ora, en konekshon ku tardansa di su mes mantenshon ku tabata planiá. Pa asina resolvé e periodo di interkambio, Zr.Ms. Van Amstel a yega awe. Ministerio di Defensa ta lucha pa yega na un presensia permanente Marítimo Militar ku e barku di stashon den region Caribe. E rekursonan ku por keda desplegá ta dependé di e kapasidatnan disponibel i e programanan di rotashon i mantenshon.
Zr.Ms. Friesland tabata aktivo 5 luna komo barku patruyero di stashon den region Caribe. Durante e periodo aki a barku a inerseptá mas ku 13.500 kilo di kontrabanda. Ku e presensia permanente di un barku di stashon den region, Defensa ta aportá na pas i siguridat den region Caribe.