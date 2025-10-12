Zr.Ms. Van Amstel brevemente ta remplasa Zr.Ms. Groningen, pa motibo di un mantencion regular na Zr.Ms. Groningen. Zr.Ms. Van Amstel tabata den e region en conexion cu un ehercicio internacional na Costa Ost di Merca. Despues di a completa e ehercicio aki, e Amstel a sali pa Islanan ABC. Asina cu e mantencion di e Groningen ta completo, e Amstel lo sali pa reanuda su tareanan como barko di guera insignia di SNMG1. E Amstel lo ta activo den region Caribe den e siman benidero.

E presensia militar maritimo por lo general ta wordo yena pa barconan di patruya; e cambio di e OPV Offshore Patrol Vessel/Barko di Patruya pa Oceano, pa un tipo M-Fregata ta debi na e disponibilidad di recursonan. Zr. Ms. Van Amstel tambe a nabega den e region na september pa yena e bashi entre dos barkc di stacion.

Cu presencia permanente di un barko di stacion den e region, Ministerio di Defensa ta contribui na pas i siguridad den Region Caribe.