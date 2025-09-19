Zr. Ms. Groningen a tuma over e tarea di barku di stashon den Region Caribe. E barku di patruya a mara na Bahia di Santa Ana na Willemstad djabièrnè dia 19 di sèptèmber, den oranan di mainta. E barku lo patruyá den e region den e próksimo lunanan i tambe e ta kla pa wòrdu desplegá pa ayudo di emergensia.

Marina Real di Hulanda tin kuater barku di patruya di e klase “Holland”. E OPV-nan aki (Barkunan di Patruya ku ta subi Oséano) ta barkunan ku nan un forma fleksibel por desplegá nan pa monitoriá awanan kostal. E helikòpter marítimo di kombate NH90 a regresá abordo pa sostené e barku ku operashonnan aéreo.

Ku e presensia di un barku di stashon den region, Ministerio di Defensa ta kontribuí na pas i seguridat den Region Caribe.