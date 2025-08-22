Zr.Ms. Friesland atrobe a intersepta dos kantidat grandi di droga den Region Karibe. Esei a sosedé durante akshonnan riba 11 di yüli i 2 di ougùstùs. E kapturanan tabata di un kantidat di 5.800 kilo di marihuana. Esei a keda notifiká awe.

Wardakosta Merikano i avionnan marítimo di Wardakosta Region Karibe a deskubrí e asina yamá go-fast na yüli. Despues di un señal di atvertensia e barku di Marina a aktua mes ora. Esaki a lansa e botonan rápido di intersepshon Frisc, i e helikòpter ku ta stashoná na bordo di Wardakosta Merikano, den direkshon di e boto di konrabanda. Esaki a keda obligá pa stòp.

Riba dia 2 di ougùstùs tabata bingo atrobe. Despues di un persiguishon kòrtiku ku e botonan Frisc, Friesland a bolbe detené un boto.

Durante ambos transporte di droga tabatin ke aber ku trafikashon ilegal di marihuana. Durante e promé kaso tabata trata di 4.131 kilo, den e di dos tabata 1.641. E droga a keda enetregá na Wardakosta Merikano.

Zr.Ms. Friesland ta operá for di fin di Mei komo barku di stashon den Region Karibe. For di e tempu ei Marina a sa di interseptá un total di 7 transporte di droga, ku un kantidat di mas ku 13.500 kilo di supstanshanan di narkótika.

Durante operashonnan kontra trafikashon di droga Marina Hulandes ta operá interkambiando manera semper huntu ku Wardakosta Region Karibe i Wardakosta Merikano. E barku di stashon tambe ta para alerta pa brinda yudansa humanitario durante kalamidatnan natural manera orkan.