Zr.Ms. Friesland un biaha mas ta interseptá un otro kargamentu di droga den Karibe. E biaha aki, tabata trata di 318 kilo di kokaina; durante un operashon dia 18 di ougùstùs. A anunsiá esaki awe. Entretantu esaki ta di ocho biaha ku e barku ta kanta bingo.
Riba e anochi en kuestion, e barku di stashon Zr. Ms. Friesland a mira un barku sospechoso den laman Karibe. E tabata un asina yamá go-fast, un boto rápido ku hopi biaha ta wòrdu usá pa kontrabanda di droga. Asina ku esaki a keda konfirmá, ámbos boto di intersepshon rápido (Friscs) ku ta riba Friesland a wòrdu desplegá pa aserka e boto.
Despacho den Laman
A sigui un persekushon, durante kua e kontrabandistanan a benta paketenan den laman. E persekushon a wòrdu kanselá, i e tripulashon di Frisc a logra rekuperá 318 kilo di kokaina. E droga a wòrdu entregá na Wardakosta Merikano, manera ta kustumber pa destrukshon.
Kombatimentu
Zr. Ms. Friesland ta aktivo den e region for di luna di mei. Kombatimentu di trafikashon di droga riba laman ta un di e responsabilidatnan di Ministerio di Defensa den Karibe. E barku di stashon ta traha interkambiando ku Wardakosta di Karibe i Wardakosta di Merka.