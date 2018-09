Zorgpas ta mara na un residencia legal vigente

Varios asegurado di AZV cu mester di un permiso legal vigente pa por keda renoba e seguro di AZV. Sra. Solange Tchong, ta amplia.

Aseguradonan di AZV, specificamente esunnan cu ta inscribi a base di un permiso di estadia, pa ultimo añanan ta ripara, bou di proyecto Zorgpas, for di 2016, yegando ultimo kwartaal di 2018 of drentando ultimo kwartaal di 2018, cu tin un cantidad di 2016 pa awo, di rond di 15 mil asegurado cu toch tabata pasa AZV laat. Na momento cu nan mester renoba nan zorgpas y mas aun, na momento cu nan mester prueba ainda cu nan ta legal na Aruba. Loke a pasa ta, cu AZV di su banda, a tuma rienda y pone mas enfasis ariba e grupo di cliente aki pa splica nan cu nan mester cumpli cu ley.

Articulo 3 ta defini cu bo mester ta inscribi na Aruba y tin un permiso vigente pa haya un seguro. Pero hopi biaha e clientenan no ta cumpli cu e parti di articulo 3 cu ta bisa tambe, cu e mester tin un peticion haci na tempo pa e permiso, na DIMAS. Un biaha mas, esaki ta informacion specifico pa aseguradonan cu tin permiso di DIMAS y cu ta inscribi na AZV a base di esaki. Pero tabata tin varios cu no tabata cumpli cu e parti di cu mester tin renobacion, un peticion haci na DIMAS, na tempo. Consecuentemente, ta haya cu nan tabta wordo nenga door di DIMAS y nan mester haci peticion di nobo.

Pero varios di nan, aunke no por bisa cu e ta un asegurado si of no. Y AZV a bira mas estricto. A informa nan aseguradonan cu tin nan AZV a base di permiso, cu ta tempo pa renoba segun e ley ta bisa, na tempo y esaki kiermen, cu ya caba tres luna prome cu e permiso ta bay caduca, lo cuminsa e proceso caba pa haci peticion, pa un permiso nobo na DIMAS. Es decir, no mester warda te na ultimo. Hopi di nan yega AZV ora cu ya caba e permiso a vence, basicamente e derecho adkiri ta bay perdi. Y ta e ora ey nan ta haci un peticion pa permiso nobo, y AZV kier evita esaki.

Na momento cu e asegurado acudi na AZV y ta entrega peticion pa prolonga di e polisa di AZV. Pero e asegurado ta yega cu su papelnan venci. Y ta gara un gap, un buraco den periodo y esey ta bay bira risico pa e asegurado. E periodo intermedio ey, ta bay ta un periodo unda cu e persona mes mester carga cu e gastonan. AZV no por tuma e responsabilidad mas. E responsabilidad ta keda di e pashent. E ley di AZV ta sostene AZV den esaki.

Loke cu AZV ta bay haci e aña aki si, ta cu nan ta bay saca hopi mas informacion pa aseguradonan cu tin permiso. Ta bay yudanan corda, cu ta posibel cu tres luna prome, haci e proceso di renobacion di permiso. Y asina evita e periodo n’ey, unda e pashent ta keda sin AZV, ya cu e periodo intermedio ta unda cu mester bay procesa tur papel, cu ta bay cay pa e pashent.

E ta asina cu no solamente ta tene cuenta cu e parti di e proceso di DIMAS, pero mester tene cuenta cu e parti di e procesonan cu ta cay bou di e ley di AZV. Mas bien loke AZV semper a haci ta di acomoda su mes na e clientenan. Ta yega un momento cu ta bisa cu ta basta, ya cu e ta un grupo di asegurado cu sa cu nan mester cumpli.

Pero por lo general, un gran parti tabata haci nan esfuerso pa yega cu nan papelnan na ordo y yega cu nan papelnan na ordo. Dado momento AZV tabata prolonga a base di hecho cu por presenta na nan, cu tin un peticion haci. AZV di su banda semper a tene cuenta cu e retraso den e proceso administrativo. Sin embargo e grupo aki ta un grupo specifico di rond di mas o menos 15 mil, cu basicamente no a percura pa nan ta na tempo cu nan peticionnan.

Door di esey tabata hay un situacion di un circulo vicioso, no ta percura pa haci peticion nan tempo, despues nan ta wordo nenga door di DIMAS, y lo mester pidi un permiso nobo. Y esey tabata un circulo vicioso, pa cual AZV ta splicanan claramente, cu tin formanan, cu a wordo verifica y a yega na un palabracion cu DIMAS, cu ta posibel pa 3 luna prome caba, por cuminsa haci peticion pa renoba permiso. Pero tambe hunto cu esaki, ya e proceso pa renoba e polisa di AZV tambe ta bay cana. Y esaki ta e parti importante, cu tabata trata di un grupo cu berdaderamente tabata hopi laat. Esaki tabata causa consternacion y disgusto cu AZV, ya cu e grupo aki no kier core cu e gastonan medico di e periodo cu nan no a cumpli.

Aworaki tur cos ta wordo poni na su luga, no na AZV so, tur partido. Tur ta mehorando hunto, Censo y DIMAS. Esaki ta causa cu aworaki por bisa cu, no, cu articulo 3 di ley di AZV e persona tin derecho ariba AZV si e ta residencia na Aruba y ta cumpli cu’n permiso valido, esey ta haci cu AZV tambe ta bsia cu mester entrega peticion pa permiso na tempo na DIMAS. Y nan ta splica cu ta posibel desde 3 luna, desde e fecha cu e permiso ta vence. Esaki ta importante pa tur aseguradonan di AZV, vai nan permiso di residencia, ta importante pa compronde esaki. No laga e momento cu e carchi ta vence of despues, ya cu e consecuencia ta pa e asegurado ta hay’e cu gastonan di dokter cu e mes mester paga si e persona bira malo.

Tabata trata di hendenana cu specificamente a haya e tempo pa prolonga na tempo y no a haci esaki. Y aworaki, AZV a mehora su procedura. Y hunto cu DIMAS, a wak unda mas por mehora. Pero ta asina cu tres luna prome cu e fecha di vencemento, ya e persona por aplica pa permiso nobo. Haci pagonan tanto na permiso,como tambe e seguro di AZV.

