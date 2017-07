Zomercarnaval di Rotterdam menos druk e aña aki

ROTTERDAM, Hulanda- Apesar di e tempo di awa, miles di hende a yega Rotterdam diasabra pa asina sigura nan luga banda di e ruta di e parada di Carnaval di Rotterdam (Zomercarnaval). Tradicionalmente e Zomercarnaval ta e ciere di cinco dia di actividad durante e festival cultural Rotterdam Unlimited. Segun calculonan di Ducos, e festival aki a hala mas o menos 500 mil bishitante. Esey ta un tiki menos cu aña pasa cu a tres 650 mil participante.

E tempo di awa cu tabata menasa y e awa cu ta fingi rato rato, no a stroba e bishitantenan pa bay wak e parada yena cu color y fantasia, participantenan bailando riba e ritmo di musica den e cayanan di centro di Rotterdam. Den e parada a participa cerca di 2500 bailarin (a), 25 grupo di carvala y 30 carosa. Na final di e parada ainda tabata reina hopi ambiente. Ni awasero cu a basha durante e presentación di e rapper/cantante Ronnie Flex no a stroba e publico di sigui baila, cu of sin paraplu.

E edicion di 2014 a hala mas di 900 mil bishintante pa Rotterdam. E prome Zomercarnaval a wordo organisa na 1984. Esaki tabata ariba iniciativa di un grupo di studiante Antiyano y Arubano. E prome biaha el a hala 1500 bishitante. Pero den transcurso di aña e Zomercarnaval di Rotterdam a crece bira un gran evenemento publico.

Fuente: http://www.telegraaf.nl/