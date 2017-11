Zobaida Baroud (POR): “No mas abuso”

No mas abuso #AmiTambeTaContraAbusoDiMucha

Maltrato na nos muchanan of violencia den cualkier forma por ta un impacto enorme pa e muchanan pa bida largo. Esaki por daña nan desaroyo mental y fisico y crea trauma inolvidabel y innecesario no solamente durante nan infancia. Specialmente den e prome 5 añanan di bida ta hopi importante pa reconoce cu nan ta mas vulnerabel den nan crecemento.

Maltrato na nos muchanan por afecta e desaroyo di nos muchanan seriamente. No ta cabe duda cu maltrato di nos muchanan ta un problema hopi grandi y negativo aki na Aruba y rond mundo. Pero awe nos a scoge pa un Aruba sin maltrato, sin dolor, sin miedo, sin abuso den tur forma y un miho calidad di bida pa nos muchanan.

Nos muchanan mester di proteccion. Nos muchanan mester por sinti nan sigur den compania di nan mayoman, famia, voogd, conocinan di cas, amigonan, leidster, juffrouw di scol, clero, dokter y Polis.

Nos muchanan no mester carga e responsabilidad di stress, adiccion, mal beis di e mayoman of voogd.

Nos muchanan mester wordo cria cu amor y cariño pero semper cu respet y dignidad.

Nos muchanan mester wordo educa cu afeccion tin un limite y no por laga ningun persona sobrepasa e limite ni maske nan wordo menasa di no bisa!

Nos muchanan mester crece den un ambiente y sociedad sano.

Nos muchanan mester wordo educa y forma cu norma y balor.

Nos muchanan mester por comunica y nos como mayor mester por siña conoce nos yiunan y wak e cambio den nan.