Zayhon Klaber atleta di aña Brazil Taekwondo Stichting

Durante di aña 2017 Brazil Taekwondo Stichting a organisa 4 campeonato y e atletanan a participa na esaki.

Nan a participa na campeonatonan Internacional y campeonatonan cu a wordo organisa na Aruba.

Dilon Brown a sali atleta mas destaca den e categoria di Infantil cu un total di 150 punto. Dilon Brown a gana na e siguiente campeonatonan:

1 luga na e campeonato nacional Himno y Bandera.

Best Fighter na e campeonato Himno y Bandera.

1 luga na e campeonato nacional di San Nicolas Taekwondo Foundation na luna di Juni.

1 luga na Gold Coast Taekwondo Cup.

1 luga na e campeonato Banco di Caribe di Colores.

Best Fighter na e campeonato Banco di Caribe di Colores.

1 luga na e campeonato nacional di San Nicolas Taekwondo Foundation.

Best Fighter na e campeonato nacional di San Nicolas Taekwondo Foundation.

Rasheed Lowe a sali atleta mas destaca den e categoria di Cadet cu un total di 110 punto. Rasheed Lowe a gana na e siguiente campeonatonan:

1 luga na e campeonato Himno y Bandera.

1 luga na e campeonato nacional di San Nicolas Taekwondo Foundation.

1 luga na Aruba Caribbean Cargo Taekwondo Cup.

Best Fighter na Aruba Caribbean Cargo Taekwondo Cup.

1 luga na e campeonato Banco di Caribe di Colores.

Best Fighter na e campeonato Banco di Caribe di Colores.

Záhyon Klabér a sali atleta mas destaca den e categoria di Junior cu un total di 190 punto.

Záhyon Klabér a gana na e siguiente campeonatonan:

1 luga na campeonato Himno y Bandera.

1 luga na Ultimate Taekwondo Cup.

Best Fighter na Ultimate Taekwondo Cup.

1 luga na Aruba Caribbean Cargo.

Best Fighter na Aruba Caribbean Cargo.

1 luga na Gold Coast Taekwondo Cup.

Best Fighter na Gold Coast Taekwondo Cup.

1 Luga na campeonato nacional di San Nicolas Foundation.

Best Fighter na e campeonato nacional di San Nicolas Taekwondo Foundation.

1 Luga na e campeonato nacional di San Nicolas Taekwondo Foundation December ultimo.

Jourdé Klabér a sali atleta mas destaca den e categoria di adulto cu un total di 145 punto. Jourdé Klabér a gana na e siguiente campeonatonan:

2ndo luga na e campeonato Himno y Bandera.

1 luga na Ultimate Taekwondo Cup.

Best Fighter na Ultimate Taekwondo Cup.

1 luga na Aruba Caribbean Cargo Taekwondo Cup.

1 luga na e campeonato Banco di Caribe di Colores

Best Fighter na e campeonato Banco di Caribe di Colores.

1 luga na e campeonato nacional di San Nicolas Taekwondo Foundation.

Best Fighter na e campeonato nacional di San Nicolas Taekwondo Foundation.

Záhyon Klabér a sali Atleta di aña 2017 cu un total di 520 punto. Zahyon Klabér a gana na e siguiente campeonatonan Internacional:

1 luga na Surinam Open.

Best Fighter na Surinam Open.

1 luga na Korea Open.

1 luga na e TK5 Curacao.

1 luga na Tiger Internacional Open.

2ndo luga na Best of the Best Taekwondo Challenge.