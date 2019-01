Zahyon y Jourde Klaber ta na winter camp training na Alemania

Dia 26 di December e dos rumannan Klaber a viaha pa Hulanda riba peticion di ex-campeon mundial, coach Olimpico y Hall of Famer, Henk Meijer pa asina e dos rumannan prepara nan mes pa eventonan cu tin nan dilanti. Nan a bay Alemania pa participa na un camp training. Nan mester a core 9 ora den auto for di Groningen, Hulanda pa Friedrichshafen, Alemania pa e camp training cu tin 145 atleta for di 21 pais cu ta participa. E camp training ta pa tur esnan cu ta preparando pa eventonan nan dilanti. Na e camp training aki tin entre otro e siguiente atletanan di taya manera: Yassine Trabelsi for di Tunicia cu a sali tercer luga na campeonato mundial y kende a participa na Olimpiada na RIO 2016. Razak Alfaga for di Nigeria campeon mundial y medaya di plata na Olimpiada RIO 2016 y Inese Travida di Latvia kende a gana Brons na campeonato mundial. Markus Kohlöffel cu rango largo di logronan manera; coach Olimpico di Alemania y Sweden. Tur atleta eynan tin un lista largo di logronan. Training ta dos biaha pa dia for di 10’or di mainta pa 12’or di merdia y 5’or di atardi pa 7’or di anochi. Training a cuminsa dia 1 di Januari y lo termina den fin di siman. Otro siman nan lo bolbe Hulanda y training lo sigui p’asina nan prepara pa NK dia 12 di Januari na Den Haag. Nos ta desea e dos rumannan Klaber tur clase di exito na Hulanda.

