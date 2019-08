Záhyon Klabér ta train na e training camp na Serbia

E team di Brazil Taekwondo Stichting di Train Hard Fight Smart cu a biaha pa Europa na luna di Juni a train na Tortosa Camp y na SO-!! Camp na Spaña. Despues nan a sigui cu nan tour na Hulanda, Inglatera y Paris bou guia di ex campeon mundial, coach Olimpico Henk Meijer. Esaki ta parti di e plan di 2019/2020 cu Henk Meijer a pone den otro pa e team di Train Hard Fight Smart cumpli cune. E team di Train Hard Fight Smart ta Danon Delamore, Joshua Klabér, Jourdé Klabér y Záhyon Klabér. Záhyon Klabér a keda Hulanda pa dos siman mas. Záhyon Klabér ta preparando su mes pa 2020 cerca Henk Meijer y e Psygoloog Henriët van der Molen. Henk Meijer tin su team na Hulanda cu ta yuda guia Záhyon Klabér cu su preparacion. Na Aruba Záhyon Klabér tin su masahista personal Mario Maduro y Alex Croes di Gianni’s Nutrition Center pa guia di nutricion. Cornel Djaoen ta siguiendo tur e pasonan di e team di Train Hard Fight Smart pa hiba esaki pa nos planta nacional. E siman aki Záhyon Klabér ta train na Serbia unda cu tin mas di 300 atleta di e team nan di Grand Prix cu ta preparando pa e periodo nan dilanti na Europa. E team di Train Hard Fight Smart tin reto nan dilanti cu ta e Costa Rica Open sigui pa Best of the Best Test Event aki na Aruba.

