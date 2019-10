Zahyon Klaber, Jourde Klaber y Monica Pimentel ta cla pa e President’s Cup na Las Vegas

E rumannan Jourde y Zahyon Klaber, Monica Pimentel, Henk Meijer y Henriet van der Molen a biaha pa Las Vegas pa participa den e President’s Cup. President’s Cup ta e evento di mas grandi den e region Pan Americano y ta un ranking G2. Henk Meijer ex campeon Mundial, coach Olimpico y Hall of Fame ta bay coach no solamente e team di Aruba, pero tambe e atleta di Hulanda Reshmie Oogink. Diabierna mainta ta e dia cu nos Atletanan ta bay enfrenta nan contrincantenan. Durante nan training na Las Vegas e atletanan a topa cu varios atleta cu nan a topa na Galeb trainings camp na Serbia, manera Melissa Pagnotta atleta Olimpico di Canada, y Roberto Carlos Sumuano Muñoz campeon Mundial di Mexico y varios otro mas cu tambe ta participa den e President’s Cup. Ariba e Facebook Page di Stichting Brazil Taekwondo por mira e training y e entrevistanan na Las Vegas, por Like and Share pa sigui nos atletanan di Aruba mas di cerca.

