Yudansa internacional ta determinante pa Venezuela

CARACAS, Venezuela- E ex fiscal general di Venezuela, Luisa Ortega diasabra a considera cu e yudansa internacional lo ta “determinante” pa e “liberacion di su pais y pa por restitui derechonan humano”.

“Sin e presion internacional mi no sa kico lo ta pasando aworaki” , Ortega a bisa den un conferencia di prensa na Madrid, despues di e regresa for di Den Haag, unda cu el a pone un denuncia den e Corte Penal Internacional contra di e gobierno di president Nicolas Maduro, pa a “masacra” e grupo di e ex agente Oscar Perez na Januari ultimo.

Fuente: https://www.efe.com

