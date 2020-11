Yuda pone nomber na e “Caranan di LAGO”

Un yamada ta bay na tur ex-trahador di LAGO, nan famia, y pueblo henter pa yuda biblioteca describi potretnan di LAGO, door di reconoce e personanan, e trahadornan di LAGO y e situacion y departamentonan cu ta riba e potretnan. Asina ta yuda biblioteca completa e informacion di cada potret, cu ta hopi importante pa documenta pa nos siguiente generacion. Pa esnan cu ta reconoce nan sernan keri riba potret, tin oportunidad tambe pa pidi e potret den un calidad halto, pa print.

Biblioteca Nacional Aruba tin un coleccion grandi di potret di LAGO Oil and Transport Company Ltd. LAGO a opera na Aruba pa mas di 50 aña y a hunga un papel prominente den e desaroyo economico y cultural di Aruba. E 745 potretnan cu biblioteca a publica awo ta un di e albumnan di e “LAGO PR Department”, titula “Human Interest / People at Work”. Nan ta disponibel via http://bna.aw/digital/lago/people y den e siguiente simannan lo keda publica via Facebook di biblioteca tambe: http://bna.aw/digital/fb/

E coleccion digital di Biblioteca Nacional Aruba tin 26 mil publicacion (buki, corant, revista), di locual mas cu 3.500 ta audiovisual (potret, video, mapa y mas). Tur item ta pertenece na herencia cultural, historico, literario y documental di Aruba y Caribe. E coleccion ta disponibel riba BNA su plataforma digital: http://bna.aw/digital.

Pa mas informacion tocante e coleccion aki, por tuma contacto via e-mail: [email protected] y via telefon: 528-1570. Tambe por haci un bishita na Bachstraat 5.

