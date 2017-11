YouTube ta perde contractnan miyonario door di mensahenan di pedofielnan

Marcanan importante di rond mundo a retira e publicidad di Youtube debi na su anuncionan riba e plataforma a aparece hunto cu e contenidonan di tendencianan pedofil, según Bloomberg.

Entre e companianan cu a suspende e contratonan ta haya gigantenan manera Adidas, Mars, Deutsche Bank, Cadbury, HP y Diageo. E argumento di e marcanan ta cu YouTube, Google y Alphabet no por a monitor na un manera eficaz su server di e video y a duna garantia di cu su anuncio no caba ta aparece hunto cu e contenidonan inadecua of ofensivo.

Anteriormente, e corant Britanico Times a raporta cu riba Youtube ta existi publicidad di companianan hunto cu e videonan di menornan cu poco paña cu ta atrae cientos di comentario di pedofielnan.

“Nos ta asombra y consterna di wak cu nos anuncionan a aparece hunto cu contenidonan inapropia y explotado. Esaki ta den un contraste severo di ken nos ta y den kico nos ta kere. Nos ta tuma e decision di suspende di biaha tur nos publicidad riba YouTube y Google riba nivel mundial”, Mars a anuncio den un comunicado.

Fuente: https://actualidad.rt.com