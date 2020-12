Youth Club YMCA ta organisa Car Rally diadomingo awor pa yuda Shady

Diadomingo awor, 20 di december, lo tin un TeamUp4Shady Car Rally, e evento aki ta organisa por medio di e Youth Club di YMCA pa recauda fondo pa e Youth Club mes – mirando cu nan ta un grupo nobo – y na mes momento pa yuda Shady cu ta luchando cu su salud y mester bay Hulanda pa sigui cu cuido medico.

Mester pasa inscribi na YMCA Dakota, San Nicolas, e ta 25 florin pa auto cu maximo di cinco hende den cada auto pa mantene na reglanan di DVG. Mainta mes diadomingo nan lo haya diferente tareanan via di WhatsApp. YMCA ta trahando hunto cu radio emisora Massive FM, pa asina durante transmision Live cu lo ta for di 10’or di mainta te cu 2’or di merdia, lo tin algun punto di bonus cu lo wordo gana dus mester scucha e emisora pa wak kico ta e tareanan sorpresa. Na final, e gruponan cu mas punto a logra ta haya diferente premio. E tipo di tareanan lo ta por ehempel mester decora bo auto den forma creativo,uzando colornan cu Shady gusta cual ta Neon Colors, Unicorns, Mermaids, y tambe otro tarea cu por haya hopi punto p’e ta pa cumpra sticker di YMCA pa 5 florin.

Ta pidi tur hende cu ta participa pa ta den cercania di YMCA San Nicolas pasobra na momento cu haya tur tarea aden, 2’or cu 2’or y mey ta anuncia ganadornan y eigenlijk un persona di cada auto lo mester baha na YMCA San nicolas pa ricibi premio e momento ey di biaha.

Pa locual ta Shady mes, e tabata den hospital siman pasa pa un paar di dia, e tabata tin algun dolor cronico cu dokternan no por a haya splicacion p’e, pero aworaki si el a Sali for di hospital pero su situacion ta critico ainda. “Nos kier echt purba duna un man mas cu por pa nan por yega Hulanda mas lihe cu ta posibel,” Marianna Kelly Paula, directora na YMCA ta splica. Mirando cu mester evita aglomeracion y no por tin tanto auto of hende tur caminda na mes momento, si yega na sikiera 100 auto cu participa, nan lo keda contento di a logra e meta aki. Pa mas informacion por yama na YMCA Dakota of San Nicolas, riba Facebook di YMCA Aruba, por haya tur informacion ey riba.

