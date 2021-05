You Inc. Seminar 2021 cu invitado special Jandino Asporaat den su prome edicion virtual

Rotaract Club of Aruba ta organisa dia 30 di mei venidero e di shete edicion di You Inc. Seminar, e aña aki pa prome biaha virtual, na Papiamento y completamente GRATIS!

Manera semper You Inc. Seminar kier brinda desaroyo profesional y tambe personal na cada un individuo den nan bida diario.

E tema di e seminario lo ta “Reinventa Bo Mes”.

Cu e pandemia actual a bin hopi cambio nan den nos bida cosnan cu a pasa cu a afecta nos trabou, nos manera di comunica, nos bida social y profesional. Esaki a trece insiguridad y duda pa mayoria hende personalmente y/of profesionalmente. Hopi no tawata prepara pa por a deal cu e situacion actual. Cu e seminario aki You Inc. kier brinda idea nan, tips y tricks, pa sobresali inspira y motiva bo persona pa sigi pa dilanti of encurasha pa tuma e stap pa un comienso nobo y alabes reinventa bo mes.

You Inc. Seminar 2021 lo consisti di 3 panelista y como invitado special Jandino Asporaat. E mainta aki lo tin como hosts y moderador Larissa Bermudez y miembro di Rotaract Club of Aruba: Jair Vesprey.

E panelista nan lo ta:

Rocío Burgos – Branding Specialist. Rocío lo elabora ariba business y personal branding. Haya sa poco “tips and tricks” con pa brand bo mes y/of bo compania.

Johnny Boekhoudt – Psicologo forensico. Johnny lo bay elabora ariba salud mental. Un tema sumamente importante, mirando con nos bida diario a wordo afecta door di e pandemia actual.

Herrick Henriquez – Director di Aruba Trade & Industry Association (ATIA). Herrick lo elabora ariba finanzas y tambe entrepreneurship door di su aña nan di experencia den e area nan aki riba diferente nivel.

Lo tin como invitado special e aña aki Jandino Asporaat, naci na Curaçao, bibando na Hulanda. Jandino ta conoci den comunidad como un comediante, cu su rolnan sumamente popular como Judeska, Gerrie y Koffie, caminda el a sa di destaca y crea un nomber pa su mes den Reino Hulandes. Loke mayoria no sa ta cu Jandino tambe a converti su mes exitosamente como un entrepreneur den areanan di television, pelicula, skirbi buki, tienda di paña y un negoshi di produci programa pa television y pelicula.

Jandino como invitado special lo bay elabora con el a reinventa su mes ariba e caminda pa exito y tambe e lo conta con un di su soñonan ta di uni e islanan den Caribe pa colabora mas intensivo. Su trayectorio di exito ta uno di aspira y admira.

Comments

comments