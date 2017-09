Yobida di bala na Enschede

ENSCHEDE, Hulanda – Imagennan fuerte for di Enschede, camind cu siman pasa diamars, a tira riba e parti dilanti di un cas cu un arma automatico 30 biaha. For di e incidente aki, caminda cu no tabata tin herido, e imagennan di video a wordo divulga.

Riba e imagennanpor a mira con e tirador den scuridad di anochi, ta sali for di un BMW color shinishi. Cerca di un compleho di cas den Benkoelenstraat, el a cuminsa tira. Un bicicleta di mucha cu tabata den e cura dilanti, a mira claridad debi na e tiroteo. Seis bala a pasa door di un bentana bay paden di un otro cas.

Yiu muhe di cinco

E habitante di 23 aña, na e momento di e tiroteo, tabata sinta den un sofa den sala. Su yiu muhe di cinco y su amiga tabata drumi ariba. E habitante a scapa door di sconde tras di un muraya.

E tirador, despues di a tira, a bolbe drenta den e auto. Algun minuut prome e mesun auto, a wordo filma pa un shisha-lounge den Brinkstraat. Esey ta algun shen meter leu for di Benkoelenstraat. Akinan tambe un arma di candela a wordo uza pa tira riba e facada di e luga. Na e momento eynan, no tabata tin ningun hende na e negoshi.

E auto horta a wordo haya ya kima cerca di Rutbeek na Enschede.

Mientras tanto, polis sa cu e habitante di e cas cu a wordo tira, ta un bishitante fiho di e shisha-lounge. Polis ta en busca di pista.

