YMCA organisando su Telethon Fundraising 2019

YMCA Dakota Aruba ta organisando su fundraising event 2019 cu ta e Telethon. Telethon di YMCA Aruba ta un evento caminda cu varios miembro di service club nan na Aruba ta bini hunto pa un solo ocasion pa asina recuada fondo pa e organisacion. E miembro nan di service club nan ta wordo considera “celebrity” pa nos tur na YMCA pa nan esfuerso inmenso pa traha boluntariamente pa nos comunidad Arubano. E “celebrities” lo tin e tarea pa haci yamada na e diferente, individuo nan, comerciante nan y tambe organisacion nan den nos comunidad pa asina pidi pa un donacion den forma di placa. E meta di Telethon ta pa por recauda awg. 100.000 pa asina nos por sigui mantene e prijs social pa tur nos miembro nan di entre otro nos Y’s Care Afterschool Program cu ta servicio di Trai’merdia. Manera ta conoci den comunidad Arubano nos di YMCA ta brinda e servicio di Trai’merdia na un prijs rasonabel mensualmente. Pa por sigui garantisa esaki nos mester di fondo adicional pa cubri gasto nan concerni. YMCA tin 63 aña dunando servicio na comunidad di Aruba. Su programma mas popular ta e Y’s Care Afterschool Program, miho conoci den comunidad pa Trai’merdia.

Y’s Care Afterschool Program ta cumpli e aña aki su 30 aniversario brindando su servicio di Trai’merdia na mas 130 mucha diariamente. Y’s care ta brinda mucha nan di entre 4 pa 17 aña di edad e oportunidad pa bira persona nan ehemplar den futuro door di implenta varios aspecto di norma, balor y spiritualidad den nan desaroyo bishitando YMCA. Durante di e diferente vacacion nan di scol nos di YMCA ta organisa su tan gusta Camp pa muchanan di entre 4 pa 17 aña. Esaki ta tuma lugar den april vakantie, vakantie grandi y tambe oktober vakantie na ambos localidad di YMCA, pues Oranjestad y San Nicolas. Hopi ta mucha y hoben nan cu a bin nos Camp durante su 30 aña di existencia cu awendia ta cuidadano nan ehemplar den comunidad Arubano.

E Telethon lo tuma lugar riba diahuebs 06 di juni 2019 entre 6 pm – 9 pm na YMCA Dakota. Pueblo in general por hasi un donacion na nos organisacion riba e fecha aki pero si ta desea di hasi esaki prome tambe ta posibel. Por hasi e donacion sea personalmente na nos oficina nan situa na Calabasstraat 1, Dakota of na Pastoor Hendrikstraat 55, San Nicolas. Tambe por haci e donacion riba nos cuenta di banco, cual ta: Caribbean Mercantile Bank NV account number: 99211205 na nomber di YMCA of Aruba.

Nos di YMCA Aruba ta agradicido na nos Creador pa por brinda na nos e abilidad di por duna nos muchanan e cariño, atencion y tambe e balor cu tur merece di nos tur. Nos muchanan merece e mihor cuido posibel y ta nos tarea den comunidad pa haci esaki realidad.

Nos di YMCA Aruba kier manda tambe un danki di curazon na pueblo in general di Aruba pa e confiansa duna na nos organisacion pa e 63 aña brindando servicio na nos comunidad Arubano. Tambe un danki pa tur service club nan pa nan sosten generoso y incondicional na nos organiscion pa por sigui brinda e servicio na nos comunidad. Un mucha merece e mihor cuido posibel for di nos tur. Nos mucha nan ta nos futuro ban yuda inverti den desaroyo di nos futuro, nos muchanan.

