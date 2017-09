YMCA cu proyecto di cushinamento pa mucha y hoben

YMCA Aruba ta anuncia su e inicio di su un programa nobo dirigi na mucha y hoben, esta “Kids & Youth in the kitchen”. E programa akinan ta encera diferente les di cushinamento pa mucha y hoben di un edad di 4 pa 15 aña.

E proyecto di ‘Kids & Youth in the Kitchen’ ta forma parti di e famoso Programa Educativo y Progresivo di YMCA Aruba, miho conoci como e programa di P.E.P. Pa solamente Afl. 50,= pa les, e mucha of hoben ta siña diferente kooktechnieken y ta siña cushina diferente sorto di cuminda. E prijs ta inclui e costo nan pa ingrediente.

Pa e periodo venidero YMCA Aruba ta ofrece 4 diferente les, esaki ta encera un les cu topico ‘Breakfast’ cu ta wordo ofreci ariba dia 7 di October 2017. E segundo les cu e tema ‘Lunch’ ta wordo ofreci ariba 14 di October 2017. ‘Dinner’ ta tuma luga ariba diasabra dia 21 di October 2017, y e ultimo les pa e periodo aki ta tuma luga ariba 28 di October 2017 cu tema ‘Snacks’. Cada curso ta tuma luga na YMCA Dakota di 9’or di mainta pa 12’or di merdia. Tur cursista ta ricibi un certificado na final di e curso.

E periodo di inscripcion ta habri. YMCA ta pidi tur interesado pa pasa inscribi nan yiu mas pronto cu ta posibel pa asina nan ta sigura di un luga den e curso. Inscripcion por tuma luga na YMCA Dakota, situa na Calabasstraat 1. Interesadonan cu ta desea mas informacion por tuma contacto libremente cu e staf di YMCA na e number di telefon 5823072.

Young Men’s Christian Association (YMCA) ta funda dia 6 di Juni 1844 door di George Williams na London, Inglatera. Su oficina principal ta na Geneve, na Suisa. Mas di 57 miyon hende ta beneficia di e asociacion estableci den 125 pais rond mundo. E lema principal di e organisacion internacional ta empodera hendenan hoben.

Bob Steele a funda YMCA Aruba 61 aña pasa door di e necesidad pa bin cu un luga pa hobennan pa evita cu nan lo ta riba caya. YMCA tin como meta pa crea personanan util y habil den nos comunidad pa medio di brinda guia y motivacion, pa asina nan ta un influencia positivo ariba nan contemporaneonan.

YMCA ta ofrece diferente actividadnan manera campamento pa mucha, campamento pa hoben, recreacion deportivo manera p.e. volleyball y basketball y otro deporte, como tambe eventonan social. YMCA a cuminsa cu e prome “Tra’i merdia”, yama Y’s Care (YMCA Care) cu a cuminsa na Aruba 27 aña pasa cu un programa di asistencia cu huiswerk y recreo.