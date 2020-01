YMCA Aruba ta presenta resumen 2019 di impacto riba nos communidad

YMCA Aruba tin mas cu 60 aña brindando servicio na comunidad di Aruba. Tur aña YMCA Aruba tin un impacto positivo riba un cantidad grandi di mucha y hoben na e centro nan di Dakota y San Nicolas door di entre otro e programma di Trai’merdia manera tambe e famoso camp nan durante vacacion escolar. Na 2019 a midi tur esaki y a logra compila tur datos pa asina formula un ‘infographic’.

YMCA Aruba cu e resumen di impacto aki por medio di e infographic ta duna e publico un bista di impacto por medio di tur e programa y actividadnan midi den participacion di mucha, hoben y adulto cu ta frequenta YMCA. Esaki tur midi den aña 2019 cu statistica y informacion altanto y conciso. Den e infographic di 2019 por conclui cu YMCA Aruba a contribui den grandi cu no solamente na formacion di nos futuro generacion nan pero tambe a colabora cu otro organisacion pa engrandece asina nos idealismo mutuo pa un Aruba mihor. YMCA Aruba ta un non for profit organization y ta renombra den region di Caribe & Latino America pa ta un pionero ora ta trata su Y’s Care Program. YMCA Aruba ta forma parti di LACA cu ta e aliansa entre tur YMCA den region di Caribe & Latino America cu na su turno ta wordo guia pa e World YMCA estableci na Geneva, Switzerland. Tin un colaboracion hopi estrecho cu otro YMCA den region pa asina intercambia di idea y projecto den locual nos ta yama e ‘best practice’ di esaki.

YMCA Aruba tin como Secretario General (director) sr. Rhomyko Winklaar. YMCA Aruba ta conta cu un staf cu hopi dedicacion manera tambe bolunatarionan cu passion. Desde 01 januari 2020 YMCA Aruba a conoce un cambio den e constelacion di Hunta di Directiva y ta consisti awor di e siguiente boluntario nan den e puesto di Presidente eligi sra. Anky Vrolijk, como Secretario sr. Ryon Dijkhoff, como Tesorera sra. Nathaly Harms-Ellis, como Vice Presidente: sr. Orlando Hoevertsz. Otro miembro nan di Directiva a keda nombra sr. Diego Acevedo, sr. Prakash Gupta, sr. Ross Brezovar y Presidente Saliente: sr. Albertus de Vries. Directiva a apunta como Miembro Honorabel, pa tur su esfuerso y dedicacion na e organisacion, sr. Piet Janssen cu e titulo aki.

YMCA Aruba kier a gradici un biaha mas na tur service clubs, organisacion nan y tambe pueblo di Aruba in general pa nan contribucion durante 2019. Un danki special pa nan contribucion monitario generoso anual na Rotary Club of Aruba, Kiwanis Club of Palm Beach, Kiwanis Club of Aruba, manera tambe Divi/Tamarijn Resorts pa nan aporte financiero. Sin e contribucion nan aki YMCA Aruba no por a logra su meta di brinda su servicio nan na un prijs social na e comunidad Arubano. Spera di por conta cu e mesun sosten aki den 2020 pa por sigui financia proyecto nan pa nos hubentud.

Pa mas informacion tocante nos programa nan of ta desea di un forma of otro haci un contribucion na nos organisacion por tuma contacto libremente cu nos centro di Dakota na 582.3072 of cu nos centro na San Nicolas 584.5303.

YMCA Aruba kier gradici nan boluntario y staf dedica na tur mucha, hoben, adulto y grandi cu ta frequenta YMCA. E staf y personal ta e curason di YMCA, danki. Nos ta gradici nos Creador pa guia nos y tambe sigui ilumina nos caminda pa sigui cu e bunita meta di ta parti di e formacion di futuro lidernan di nos communidad. John 17:21 “May that they all be one”

Comments

comments