YMCA Aruba ta inicia nan proyecto “Kids & Youth in the kitchen!”

Den September 2017 YMCA Aruba a inicia un programa nobo dirigi na mucha y hoben, esta “Kids & Youth in the kitchen”. E programa akinan ta encera diferente les di cushinamento pa mucha y hoben di un edad di 7 pa 15 aña.

E proyecto di ‘Kids & Youth in the Kitchen’ ta forma parti di YMCA su famoso Programa Educativo y Progresivo, miho conoci como e programa di P.E.P. Pa solamente Afl. 50,00 pa les, e mucha of hoben ta siña diferente kooktechniek y ta siña cushina diferente sorto di cuminda. E prijs ta inclui e costonan pa ingrediente.

Pa e periodo venidero YMCA Aruba ta ofrece 4 diferente les, esaki ta encera lesnan di cuminda cayente i sopi. E lesnan lo wordo duna ariba diasabra 10, 17, 24 y 31 di Maart 2018. Durante e prome les lo siña cushina cuminda di lama, e segundo les ta siña traha diferente plato di galiña. Durante e di tres les lo enfoca ariba carni y e ultimo les lo enfoca ariba cuminda vegetariano. E curso ta tuma luga na YMCA Dakota di 9’or di mainta pa 11’or di mainta. Tur cursista ta ricibi un certificado na final di e curso.

E periodo di inscripcion ta habri. YMCA ta pidi tur interesado pa pasa inscribi nan yiu mas pronto cu ta posibel pa asina nan ta sigura di un luga den e curso. Inscripcion por tuma luga na YMCA Dakota, situa na Calabasstraat 1. Interesadonan cu ta desea mas informacion por tuma contacto libremente cu e staff di YMCA na e number di telefon 5823072.

