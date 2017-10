YMCA Aruba buscando talentonan pa bira guia pa hobennan

YMCA Aruba ta en busca di personanan hoben cu pasion pa traha cu mucha y hoben. Como Youth Worker na YMCA Aruba bo lo forma parti di e programa di Y’s Care cual ta un programa despues di scol. Tambe lo bo ta encarga pa guia e muchanan y hobennan durante e diferente Camps cu YMCA Aruba ta ofrece.

Un trabou cu ta ofrece bo e oportunidad pa aporta na un desaroyo positivo di muchanan y hobennan. Como Youth Worker bo lo forma parti di un team dinamico di personanan hoben cu experiencia den traha cu mucha desde un edad di 4 aña te cu hobennan di un edad di 17 aña.

YMCA Aruba ta en busca di personanan cu un estudio di EPI- Welzijn niveau 4, of un persona cu amplio experiencia den traha y guia mucha y hoben. E persona mester ta un persona activo, cu ta tuma iniciativa, cu sa con pa motiva un grupo di mucha of hoben di diferente edad, como tambe un persona cu por comunica bon no solamente cu e muchanan, i hobennan, sino tambe cu nan mayornan.

Pa e posicion di Youth worker, e persona su trabou lo ta crea relacion positivo cu mucha- y hobennan. Tambe e persona lo ta encarga pa duna guia di e huiswerk, y lo ehecuta actividadnan educativo y deportivo. YMCA ta ofrece un trabou varia y cu retonan, e persona ta haya experiencia den un organisacion internacional y trahando na YMCA ta duna e oportunidad di sirbi na e comunidad di Aruba.

YMCA Aruba ta haci un peticion na tur persona interesa y cu tin un edad entre 19 pa 30 aña, pa e-mail nan Curriculum Vitae y carta di aplicacion na [email protected] Pa mas informacion riba e vacaturanan por subi YMCA Aruba su website: www.arubaymca.com