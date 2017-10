Yiunan di empleadonan di DVG a disfruta di un dia educativo

Probechando e siman di vakantie di scol, Directie Volksgezondheid Aruba (DVG) a organisa un “bring your kids to work day” pa yiunan of nan famia entre e edad di 7 pa 15 aña di tur su empleadonan. Esaki en coneccion cu e celebracion di 100 aña di salud publico na Aruba. E dia a cuminsa for di 8’or di mainta y a sigui te cu 1’or di merdia. E muchanan a bishita tur e 16 seccionnan cu ta resorta bou di DVG. E seccionnan mes tawata hopi creativo cu e manera di splica e muchanan nan trabou cu nan ta eherce. Tin seccionnan cu a uza video, otro a uza wega y mas.

E muchanan a keda masha impresiona, pasobra mayoria no tabata sa kico tur nan mayornan, welo, wela, tanta, tio, primo of prima ta haci na pia di trabou y kico tur e trabou ta encera. Nan a haya hopi informacion y nan no a siña solamente di e trabou di nan ser keri pero tambe di tur e tareanan di DVG.

En total a participa 23 mucha den e rondleiding di mita dia. Na final, e propio director di DVG, esta Drs. Jerry Staring, a haci entrega na tur mucha e pin di 100 aña di salud publico, un certificado di participacion y un saco cu diferente materialnan educativo, como muestra di gradicimento pa participa na e rondleiding aki.

Directie Volksgezondheid ta situa den Caya Ing. Roland Lacle 4 y e ta parti den 6 edificio banda di otro y 2 otro edificio situa na Barcadera, unda tin Servicio Veterinario y GKMB. Na tur e departamento ta conta cu 170 empleado bon prepara y capaz pa sigui desaroya e organisacion pa implementa y ehecuta maneho riba tereno di salud publico na nos isla.