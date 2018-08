Yiu ta hinca su tata mata riba pleno caya

LIMA, Peru- Diaranson, un yiu homber a hinca su tata mata riba caya na Peru. Den un video registra pa un camara di siguridad den e distrito di Lurin (provincia di Lima), por wak con Paul Hernandez a propina su tata e prome hinca, den lomba.

E tata, Alfonso Lizano Hernandez, a purba di huy pero su yiu a sigi’e y a hink’e varios biaha mas. E asesinato a tuma luga despues di un discusion entre ambos unda cu Alfonso, di 69 aña, a dal su yiu.

Motibo di e atake feroz, tabata “rabia”, e yiu di 19 aña a splica, cita pa America Noticias. “E tabata maltratami hopi tempo cu mi tabata mucha y esey mi tabata tin’e wanta. Mi no por a wanta mas y mi mester a actua”, e yiu a hustifica su mes. “E no a lagami bay scol. A pasa hopi aña, mi ta arepenti, pero esaki a yudami libera di tur cos”, el a bisa.

Sin embargo, otro medio local, e corant Trome, a raporta cu e victima no tabata e tata biologico, pero si di crianza.

