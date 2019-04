Yiu ta descubri restonan mortal di su mama cu a disparce 24 aña pasa

JACKSONVILLE (FL)- Bonnie Haim a disparce na januari di 1993 y su curpa nunca a wordo haya te e dia unda cu su yiu mester a drecha algo den e antiguo cas familiar.

E siman aki e huicio contra di e Mericano acusa di a mata su casa, 26 aña pasa, y der’e den e patio di e cas familiar, lo cuminsa. E accionnan hudicial a wordo habri bek despues di cu yiu di e pareha, Aaron Fraser, a haya e restonan di su mama durante cu e tabata haciendo algun reparacion riba e cas.

Bonnie Haim a disparce na januari 1993. Su casa, Michael Haim, a sigura cu e muhe a sali for di cas despues di un discusion cu nan tabata tin e dia ey. Haim a declara cu el a sali bay busca su casa, pero nunca el a hay’e. A pesar di cu e no tabata sa di su paradero, el a dicidi di no denuncia e desaparicion. Polis a haya sa di e caso solamente ora cu’n empleado di un hotel den e ciudad di Jacksonville a haya e tas di Bonnie den un bari di sushi y a yama polis ariba esaki.

Según e investigacion, e pareha tabata discuti hopi y Bonnie tabata tin planea pa bay for di e cas, hunto cu su yiu, pa cual e tabata spaar placa ariba un cuenta di banco cu el a habri den secreto. E homber a descubri esaki y a bis’e pa cera e cuenta. Sin embargo, e muhe no a bandona su plannan y a cuminsa manda placa pa su amistadnan, y asina a logra spaar 1200 dollar. Supuestametne e tabata tin intencion di bay for di cas e dia cu su casa lo mester a bay di biahe.

“Michael Haim tabata e ultimo persona conoci cu tabata tin contacto cun’e (Bonnie)”, e documento di investigacion ta bisa. “E sospechoso a admiti cu e y e victima tabata tin un discusion door di problemanan di pareha y cu Bonnie tabata kier a bay for di cas y bay cu su yiu”, según indicacionnan.

Tata a haci su mama “daño”

Di otro banda, Aaron Fraser, yiu di e pareha, cu e tempo ey tabata tin menos di cuater aña a bisa e polisnan na comienso di e investigacion cu Michael a haci Bonnie “daño” y cu el a tira ariba Bonnie. “Mi unico conclusion tabata cu tabata tin un pelea domestico, cu Michael Haim a mata su casa y el a der’e y cu su yiu di tres aña, Aaron Haim, tabata testigo di esaki”, e detective Robert Hinson, di e Oficina di Comisario di Jacksonville a declara.

E curpa di e muhe no a wordo haya, cual tabata stroba na prome luga, di comproba su morto y determina causa di esaki. Di mes manera, no tabata tin niun evidencia fisico, aparte di e testimonio di e mucha, cu por a inculpa Michael pa e asesinato di su casa.

Restonan humano

Sin embargo, añanan despues Aaron, cu a wordo adopta pa otro famia, y a haya un fam nobop, a acusa su tata di homicidio involuntario. E huicio a conclui den un acuerdo unda cu Aaron ta bira doño di e cas familiar y tambe di un cantidad grandi di placa.

Na 2014, ya cu su 24 aña y den posesion di e cas, Aaron mester a kibra un vloer di cement door di un escape di awa,. El a haya restonan humano. Pruebanan di DNA a demostra cu esakinan tabata di su mama y cu e tabata victima di homicidio “pa medionan no specifica”.

Un aña despues, Michael a wordo oficialmente acusa di asesinato di su casa. Na e luga unda cu e curpa tabata dera a bin haya tambe un cashi di bala di e mesun caliber di e rifle di e casa.

Michael a declara su mes inocente di e asesinato. Pero di otro banda, Aaron ta dicidido na comproba e responsabilidad di su tata y den su testimonio e ta planea di conta su recuerdonan di infancia, tempo cu “presuntamente” el a presencia e morto di su mama y detayenan di e descubrimento di e restonan humano, cu a duna inicio na e huicio.

