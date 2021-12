Diabierna den oranan di merdia na un cas na Pos Chikito un yiu homber grandi di 57 aña di edad a bolbe lanta cu e mama den cas y bira diremate. E mama no tabata por cune y a pidi yudansa di polis.



Patruya na e sitio a constata cu di berdad e yiu homber no ta comportando y no a keda nada otro di detene bay cune warda pa asina e sosega su curpa.

Comments

comments