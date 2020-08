Yiu a drenta cas pega full famia cu Corona Virus pesei cifranan ta aumenta y cuarentena ta keda importante

Sra Sharline Koolman di DVG a habri e conferencia y papia riba cuarentena si personanan mantene nan mes na cuarentena den cas bo ta baha e factor cu ta reproduci cu 50% den bo cas. Pa cu isolacion e ta menos 20 pa 30 % so bo ta baha esaki, pasobra isolacion ta importante debi cu e persona ta malo y tur hende tin tiki miedo nan ta tene miedo di dje y debi na e parti di cuarentena nan no ta visibel cu e hende ta malo y of no ta confirma cu e hende ta malo e ora nos ta bira poco slordig y esaki ta cos nos 50% mas na esnan cu ta biba bou mes un dak cubo y cu 50% mas hende ta bira malo. Loke por mira ta cu yui a drenta cune despues di 7 dia ta haya e siguiente ruman ta bira malo y despues di 7 dia e mama ta bira malo y despues di 7 dia e tata ta bira malo y asina bo ta mira con den un cas e corona virus ta keda pa un tempo largo y pa evita esaki e cuarentena ta sumamente imporante.

Sra Sharline Koolman a menciona cu por mira e tendencia di e prome siman cu a haya e casonan den hobennan locual cu nos a avisa cu ta bay haya despues di un pa dos siman ta haya mayor, wela, welo infecta door di un nieto of jiu cu a participa y no a cuida su mes. Den e prome kring no a mira e casonan halto den hospital pero awo den e di dos kring di e virus e mayornan a keda pega y esnan di edad ta cay den grupo di riesgo y nan ta esnan cu ta wordo interna den hospital debi na halamento di rosea y problema cu pulmon. Un total di 3 persona den ICU, 2 cu mester di yudansa cu halamento di rosea. Loke ta di spera otro siman cu lo tin un subida di cantidad di persona cu lo keda interna den hospital y nos tin cu keda sinsero cu esaki, y esaki no por culpa ningun hende. Nos ta di imponion cu hopi medida a keda tuma principalmente ora tabata tin 100 caso a tuma medidanan drastico pasobra mester a prepara y e prome temporada no tabata tin ningun protocol pa por a deal cune. Awor cu nos a pasa tres pa cuatro luna, cierto medida a keda tuma no tur ainda, si e escala lo tuma medida.

Comments

comments