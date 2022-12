Diadomingo den oranan di merdia wardacosta ta wordo notifica di un boto cu problema riba laman y no tabata por a yega tera. Ta trata di e boto ‘ KE PASA’ cu tabata riba un trip cu 4 turista abordo. Den bon cooperacion cu Polis Maritimo di KPA, a baha e turistanan for di e boto y a hibanan tera firme. Despues e Metal Shark a touw e boto pa pier di Renaissance.

Wardacosta ta urgi tur ciudadano pa informa nos na momento cu mira algo ilegal ta sosode riba lama o den caso di un calamidad o situacion peligroso. Por bel Wardacosta dia y anochi na number 913 of via whatsapp na +5999 510 0913