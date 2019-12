Yamada Urgente

Yamada pa heredero di difunto Sr. Antonio van der Linde, kende a nace 13 di Juni 1888 na Aruba y cu a fayese dia 23 di Maart 1954 na Aruba. (‘Sr. A. van der Linde’). Pa motibo di (un oferta di) benta di e propiedad localiza na Savaneta 258 na Aruba registra como huurgrond, bou di nr. 2.166, originalmente cu un grandura di 986m2, y cu un cas traha riba dje (‘Propiedad’), cu ta pertenece na e herederonan di Sr. A. van der Linde, tur e personanan cu ta heredero di Sr. A. van der Linde of cu den nan opinion ta considera nan mes ta co-propietario di e propiedad, ta wordo pidi pa contacta abogado señora mr. D. Carolina Lopez Paz na e bufete di abogado De Cuba Wever Attorneys at Law localiza na Caya Ernesto O. Petronia 62, Oranjestad, Aruba, mas pronto cu ta posibel, den caso cu ainda nan no a ser contacta door di dje of ainda no a tuma contacto cune. Ta wordo pidi pa trece un identificacion valido.

