Yamada na tur persona local of turista cu a bishita e barco Freewinds

Departamento di Salud Publico ta haci un jamada na tur persona local of turista cu a bishita e barco Freewinds, entre 14 pa 29 di april 2019 y cu por a haya sintoma manera tosamento, wowo ta pika of bira cora y basha awa, nanishi ta core, rash y keintura prome cu dia 21 di mei 2019. Pa porfabor tuma contacto cu e enfermeronan di Seccion di Malesanan Contagioso di Departamento di Salud Publico na 5224-224/237/236/261/264 of presenta na nos oficina na Avicenastraat 1, di dialuna pa diabierna entre 7:45 – 12:00 y 1:30 – 16:30. Den weekend por jama na cel 592-2009.

Aunke e chens ta minimo cu nos localnan cu a subi e barco di Freewinds ultimo por a keda infecta, toch nos ta pidi, pa tuma contact cu e Seccion di Malesanan Contagioso di Departamento di Salud Publico na 5224-224/237/236/261/264 of presenta na nos oficina na Avicenastraat 1, di dialuna pa diabierna entre 7:45 – 12:00 y 1:30 – 16:30 pa jena un formulario di investigacion y evalua e grado di riesgo pa cada persona individual.

Tur medico a haya un carta di alerta cu si nan hanja patientnan cu e sintomanan ariba menciona, pa nan notifica nos Seccion di Malesanan Contagioso segun Ordenanza di Malesanan Contagioso.

Pa cualkier pregunta of informacion encuanto esaki, por tuma contacto cu Departamento di Salud Publico na nos Seccion di Malesanan Contagioso, telefoon 5224-224/236/237/261/264 of via email na [email protected]

