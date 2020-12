Yamada na comunidad pa 8 mucha special cu mester ayudo urgente

Fundacion Mi Voz ta bo Voz a haci un yamada na comunidad y comerciante na luna di Mei 2020 pa yuda algun mucha special cu ta depende riba alimento di Pediasure cu Ensure. A logra yuda e muchanan te cu e luna aki, y awe nan ta para den luna di December unda mayoria di e cahanan di e alimento aki pa e muchanan ta cabando.

E muchanan aki ta depende 100% di Pediasure cu Ensure, y no tin solucion permanente pa nan ainda desde cu AZV a stop di duna esaki na Januari gratis via botica. AZV a para esaki, sigur pa motibo riba cortamento di gasto cu mester a bini, cual a perhudica mas o menos 30 persona.

Cerca fundacion Mi Voz ta bo Voz a yega 8 mucha special, dos di nan ta menor, dos tin 18 aña, algun di nan ta den estado vegetativo y no ta completamente bij cu nan malesanan na banda, unda cu nan solamente por tuma Pediasure cu Ensure specificamente di Vanilla pa motibo di alergia. 7 di nan ta come via slang, un di nan ta tum’e oral, y como fundacion no por para keto pa pidi ayudo mas cu ta na altura cu e situacion ta dificil por medio di e pandemia, e muchanan aki ta depende di e alimento aki y mester yuda nan un manera of otro.

Tin mayor di e muchanan aki cu a perde trabao den sector hotelero, tin di nan ta cobra minimum loon pero gasto mensual di cada mucha ta yega te na 650 florin, cual ta hopi dificil tambe financieramente. Bureau Minister a ricibi un carta y nan a indica cu nan ta bezig cu AZV pa un posibel solucion.

