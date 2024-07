Diaranson atardi centro di alarma 911 a haya un yamada cu a tira un hoben na Madiki y e ta basta herida di biaha a mobilisa polis y ambulance n’e sitio. Na yegada di e patruyanan a papia cu tur bisiña y te hasta ne adres unda a duna e informe pero nan no sa nada. A listra tur e hobennan pero no a haya nada iregular riba nan. A yama e number bek pero no tabata contesta, cu otro palabra tabata un yamada di haci mal chansa cu autoridad.



Pa esnan cu tin pensa di haci tipo di yamadanan aki por costabo, debi cu bo ta haci un informe falso y ta mobilisa autoridadnan cu urgencia y por a trece nan bida y otro na peliger pa por a yega n’e sitio. NO kere pasobra bo no ta contesta mas nan no lo hayabo. Por track bo number y bo telefon di tur manera y pone man riba bo tardi of trempan.