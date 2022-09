Diasabra ultimo, 24 di September 2022, Yagua Health Group tabata presente pa expone y comparti diferente servicio cu e grupo tin pa ofrece na Expo Promove Salud y Bienestar 2022 “Hunto contra Malesanan Cronico” presenta pa DVG Aruba.

Companianan cu a participa bou di e capa di Yagua Health Group tabata lo siguiente:

Laboratorio Medlab Aruba a percura pa ofrece un chekeo gratis cu a ensera preshon y BMI pa compara e estatura cu e peso pa mira si e persona ta den e rango adecua of si mester percura pa haci cambio pa beneficio di nan bienestar (sobrepeso). Un chekeo gratis cu ta disponibel na Prikpost Paradera di Dialuna pa Diabierna entre 6:30am pa 10am y ariba Diasabra di 8am pa 10am. Alabes a provee informacion na comunidad, aseguradonan di AZV como tambe informacion di servicio como pashent priva. A elabora ariba e servicio y beneficio di prik sanger na cas, localidadnan (prikpost) di laboratorio na diferente districto di e isla, tocante pakete di chekeo preventivo cu e laboratorio tin pa ofrece, y innovacion di equipo Accuvein cu ta yuda pa haña un ader fini of scondi di un pashent dificil of di un mucha.

Presente por a conta cu Chief Quality Officer, Operations Director, Phlebotomistas, y otro coleganan di e laboratorio.

Laboratorio Medlab Aruba a ser funda na 1991 cu 32 aña di experiencia brindando e servicio na pais Aruba cu ta conta cu Acreditacion ISO 15189 y Certificacion ISO 9001. Asegurando resultado di calidad, oportuno, y di confianza. Dunando servicio na asegurado di AZV como tambe na pashent priva.

Pa mas informacion di e compania por tuma contacto ariba Social Media, [email protected], (+297) 5861600, of na (+297) 5975544. Website: www.lab.aw.

Urgent Care Aruba (UCA) a presenta informacion di tur e servicionan cu tin pa ofrece, di consulta medico, servicio di X-Ray, Ultrasound, paketenan di prevención di salud, segunda opinion, DIMAS, Carchi Berde, Rijbewijs cu ta wordo atendi pa dokternan profesional y registra bou di AruBig y BIG.

Hunto cu esaki a presenta e servicio di ginecologia cu pronto lo ser converti den un clinica dedica completamente na e ser femenino di tur edad bou di e nomber Di Noris Women’s Clinic. Un organizacion dedica na Dra. Noris Velasquez, un persona cu a labora mas di 30 aña como dokter di cas cu un compromiso pa ofrece servicio medico integra y di alta calidad bou normanan internacional. Cu e finalidad cu e comunidad femenino di Aruba den su totalidad (di baby te cu adulto mayor) por wordo atendi na un manera oportuno, eficiente, y cu resultado di confianza.

Servicionan cu lo ta disponibel den e centro lo inclui; consulta y evaluacion pa specialista, estudio di laboratorio y ecografia, mamografia 3D di ultima tecnologia, dexa scan (pa estudio di weso completo di e curpa), dermatologia y medicina estetica, nutricion, psicologia, entre otro.

Presente por a conta cu director medico Dr. Stephanie y director general di e grupo Dr. Carlos Yagua Velasquez, y coleganan di UCA.

Urgent Care Aruba (UCA) a ser funda na 2013 pa famia Yagua Velasquez cu e proposito pa trece un alternativa den e sector medico na Aruba pa local como turista. E compania ta conta cu consulta medico pa urgencia: enfermedad y lesion cu no ta ser considera un peliger na e bida. Cu aña a expande e servicio cu X-Ray, Laboratorio, Ultrasound, y Ginecologia.

Pa mas informacion di e compania por tuma contacto ariba Social Media, [email protected], (+297) 5860448, of na (+297) 5975549. Website: www.urgentcare.aw.

Punta Brabo Diagnostics ta e unico centro medico di prevencion ariba e isla unda e comunidad por acudi pa nan estudionan preventivo, segunda opinion, of pa descarta malesanan agudo y cronico. Durante di e expo por a conta cu presencia di specialista di pulmon Dr. Sebastian Unfried, y director medico Dr. Stephanie Yagua Velasquez cu e elabora ariba e diferente departamentonan cu lo wordo estableci, y a enfoca, brinda, y educa tocante estudio specialisa di soño (Sleep Apnea), di pulmon, curazon, cu enfasis ariba pashent Post-Covid, Asthma, EPOC, obeso, y atletanan. Hunto cu esaki lo lansa e expansion di e servicio di radiologia; MRI (e unico MRI priva den e region Caribe Hulandes), CT, entre otro. Tur e servicionan aki lo ser lansa na Caya Punta Brabo 11A, serca di specialistanan y di HOH.

Pa mas informacion di e compania of pa e apertura oficial por tuma contacto via social media, na [email protected], of (+297) 5975548.

Pharma Medical Care (PMCA) tabata presente cu productonan natural di CBD, cannabis medicinal cu 0.2% di THC. A ricibi hopi interes for di bishitantenan encuanto productonan di Papa & Barkley pa yuda cu dolornan cronico, stress, ansiedad, malestar físico y mental, entre otro. E productonan ta obtenibel na Botica di Servicio.

Presente por a conta cu representante di PMCA y marca Papa & Barkley.

Pa mas informacion di e compania por tuma contacto cu nos ariba social media PMCA of na (+297) 5975547.

Exitoso Evento

Yagua Health Group a ricibi bishita di honor di Gobernador Suplente sr. Agustin Vrolijk, hunto cu Minister sr. Dangui Oduber y tambe Vice Presidente di Parlamento sr. Raymond Kamperveen cual a ricibi splicacion ariba e meta principal di e grupo su contribucion y inversionan continuo pa yuda na asisti e sector medico na Aruba cu prevencion y servicionan di diagnostico na tempo y oportuno. Algo cu sigur e comunidad di e pais lo por beneficia di dje na un escala mayor. Semper teniendo e bienestar di tur pashent local y den Caribe Hulandes na pecho y curazon.

Por a conta cu un booth completo di informacion, chekeo gratis, conseho di dokter cual tabata presente durante di e dia, wega interactivo y premio na e bishitantenan. Pa nos muchanan a percura pa tin blaas como un aprecio pa nan bishita na e expo hunto cu nan mayor, familiar, of otro.

Un danki special ta bai na e team di DVG y Gobierno di Aruba pa e invitacion y iniciativa pa un evento di suma importancia. Alabes kier a expresa gratitud inmenso na full e team di Yagua Health Group pa nan contribucion durante di e evento exitoso.