Como Parlamentario di oposicion, mi ta sinti obliga pa pone na atencion di pueblo un patronchi preocupante den e manera cu Minister di Relacion di Reino, Gerlien Croes, ta maneha su cargo. Den menos cu 6 luna di gobernacion, ya ela haci un serie di biahamento pa exterior cu no tin beneficio pa Aruba, pero cu ta costa pueblo placa cu no ta bay na prioridadnan urgente di nos comunidad, manera Gerlien mes tabata critica ora e tabata den oposicion.
Viahe sin reunionan di peso
Na Hulanda, Minister Croes a bay sin un agenda cu ta inclui reunionan cu mandatarionan of instancianan relevante di gobernacion. Esaki ta mustra cu e biahe no tabata pa logra ningun acuerdo importante of pa discuri tema vital pa Aruba, sino cu tabata mas un snoepreisje cu Pueblo di Aruba a paga.
Paraguay: un trabou cu COA mes por a haci
Despues di biahe pa Hulanda, Minister Gerlien a bay Paraguay pa un bishita ku cu e Comité Olímpico Arubano (COA) mes por a realisa y cu no ta exigi presencia di un Minister di Aruba. E impresion cu ta wordo crea ta cu e biahe tabata mas un sightseeing cu un representacion oficial of trabou pa trata asunto di trabou.
Merca: apoya hoben di manera no eficiente
Awor, Minister Croes ta plania pa bay Merca pa “apoya” nos hoben beisbolistanan. Mientras cu nos tur ta hopi orguyoso di e hobennan aki, mi ta kere cu e forma mas eficiente lo tabata pa duna nan support via un subsidio pa nan gastonan di biahe pa haci nan participacion mas exitoso. Di e manera aki, tur hoben por haña beneficio directamente, sin cu fondonan publico mester a wordo gasta den un biahe ministerial costoso.
Falta di transparencia riba Rijkswet
Mas grave ainda: tur e biahenan aki ta bay di un minister cu tin responsabilidad pa Relacion di Reino, pero cu no ta informa Parlamento ni Pueblo nada riba e “Rijkswet” cu ta keda discuti, siendo cu e ta un ley cu por limita nos autonomia y entrega poder bek na Hulanda. Esaki sigur ta un falta di respet pa nos democracia y pa derecho di un Pueblo cu mester sa kico ta tuma luga den su nomber.
Pregunta na Pueblo
E ta aki e politica nobo cu Gerlien Croes y su partido FUTURO a priminti bo? Biahamento sin sentido, gasto innecesario y un silencio peligroso riba decision cu ta trata nos autonomia? Mi ta pidi Pueblo pa ta alerto, pa ta critico y exigi responsabilisacion. Aruba mester un minister cu ta traha pa Pueblo, no un cu ta uza fondo publico pa keiro sin resultado.