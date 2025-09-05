Como ex Minister di Finansa, Parlamentario Xiomara Maduro ta felicita Departamento di Finansa, Central Accountantsdienst y Departamento di Legislacion, pa e efsuerso haci pa “haal in” e retraso cu tabata tin den entrega di cuentanan anual, jaarrekening, di Pais Aruba na Algemene Rekenkamer Aruba (ARA) pa su control.

Esnan cu tabata opone y critica e maneho financiero di Gabinete Wever-Croes, manera Gerlien Croes y su FUTURO, no tabata kier a compronde cu ex Minister di Finansa Maduro tabata bezig ta atende cu tur e retonan cu a causa retraso den entrega di jaarrekening di Pais Aruba.

Na varios ocasion a splica Pueblo, Parlamento, CAft y Gerlien y su FUTURO, di e retonan y tambe di e plan pa mehora e situacion, cu ya caba tabata wordo ehecuta. Di e manera aki ex Minister Maduro di Finansa a logra pa na december 2024, entrega jaarrekening 2020 na ARA. Su tras di biaha Minister Wever di FUTURO den e gobierno nobo, por a entrega cuentanan anual di añanan 2021, 2022, y recientemente di aña 2023 conforme e plan cu ex Minister Maduro di Finansa a laga atras.

E entrega rapido di e jaarrekeningen cu tabata falta ta muestra cu ex Minister Maduro hunto cu e departamentonan concerni, tabata ehecutando un plan serio y efectivo. Lamentablemente e trabou responsabel aki di gobierno su profesionalnan ta wordo critica sin base pa Gerlien Croes y su Parlamentarionan di FUTURO. Asina aki un biaha mas pueblo ta haya muestra cu Gerlien Croes ta gaña y no ta sincero cu Aruba su profesionalnan y tampoco cu Pueblo di Aruba.