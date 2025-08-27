Durante e reunion publico pa trata e Prome Cambio di Presupuesto 2025, nos por a scucha con Mike Eman a critica y bisa su desgusto pa locual ta trata e acuerdo di Landspakket entre Aruba y Hulanda.

Parlamentario Xiomara Maduro den su discurso a expresa, “cu ta di spera cu Eman a realisa cu ta danki na su maneho descabeya di traha debe y deficit pa loco, a laga Aruba sin buffer financiero, y esaki a pone cu den pandemia Aruba mester a acudi na Hulanda pa yudansa y di e manera eynan a duna Hulanda e chens unico pa pone condicionnan politico pa Aruba, manera esun di e Landspakket y e Rijkswet.”

E Parlamentario a sigui bisa cu, “Hulanda ta mira e Rijkswet pa supervision financiero algo pa contra aresta e desasternan manera cu Eman a laga pa Aruba. Nos a demostra madurez den maneho financiero di Aruba, y si e Gobierno aki tambe mustra esey, nos no mester di ningun Rijkswet.”